Борьба с коррупцией 09.12.2019 18:22
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09.12.2019 18:22
Сегодня – международный день борьбы с коррупцией. Журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы Волгограда и спросили горожан, можно ли победить коррупцию в стране, и какие методы борьбы с этим явлением они считают эффективными? Подробности – в опросе информагентства.
Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Целью учреждения этого Международного дня, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, является углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.
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