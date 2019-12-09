













Сегодня – международный день борьбы с коррупцией. Журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы Волгограда и спросили горожан, можно ли победить коррупцию в стране, и какие методы борьбы с этим явлением они считают эффективными? Подробности – в опросе информагентства.

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года. Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Целью учреждения этого Международного дня, как указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, является углубление понимания проблемы коррупции и роли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.



