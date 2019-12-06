Экономика 06.12.2019 16:08 Новости компаний
369 0
06.12.2019 16:08 Новости компаний
С 1 января 2020 года Сбербанк присоединится к налоговому мониторингу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в рамках подготовки к переходу на налоговый мониторинг крупнейший банк страны разработал специальный налоговый портал. Выбранная банком модель информационного взаимодействия построена на принципах цифрового налогового администрирования.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Налоговый мониторинг сегодня — это современная форма налогового контроля, успешно внедренная ФНС России и направленная на развитие партнерских отношений с бизнесом. Такая модель сотрудничества соответствует концепции сервисного государства и является примером совершенствования системы государственного управления в России».
Михаил Мишустин, руководитель ФНС России: «Мы меняемся, потому что меняется мир вокруг нас. Он становится цифровым. На первое место выходят технологии, которые трансформируют и модели бизнеса, и модели контроля. Скорость, точность и высокий уровень сервиса — вот что позволит нам гарантировать высокое качество государственного налогового контроля. В этом смысле налоговый мониторинг для нас — эффективный инструмент в достижении поставленной цели».
Новая технологическая платформа обеспечит налоговой службе онлайн-доступ к данным налогового и бухгалтерского учета банка. Также для налогового инспектора станут доступны расширенные функции прогнозирования и факторного анализа налоговой базы.
Банк, со своей стороны, сможет получать мотивированные мнения налогового органа по планируемым и совершенным сделкам. При этом продолжительность закрытия налогового периода сократится в три раза.
Расширенное взаимодействие со службой позволит не только в десятки раз увеличить скорость проверки миллионов транзакций, но и обеспечит максимальную точность налогового контроля и своевременную уплату налогов и сборов. Такой подход обеспечит банку определенность в отношении фискальной нагрузки и существенно сократит административные издержки за счет отказа от традиционных проверок.
Реклама
Обманутые дольщики Волгограда устроили пикет у администрации президента в Москве06.12.2019 16:33
Новый дом в ЖК «Гранд Авеню»: не такой, как все06.12.2019 09:00
«Волгоградэнергосбыт» предлагает оплачивать квитанции вместо Почты РФ в банках, интернете и мобильных сервисах06.12.2019 07:27
Клиенты Сбербанка могут выиграть 100 000 бонусов СПАСИБО, расплачиваясь картой Mastercard по Apple Pay05.12.2019 19:11
Репетиторов и парикмахеров Волгоградской области возьмут на налог05.12.2019 17:19
Опоздавшим с уплатой налогов жителям Волгоградской области «включили счетчик»05.12.2019 16:45
Сформирована программа форума «Территория бизнеса – территория жизни» в Волгограде05.12.2019 15:42
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты05.12.2019 12:54
Завершено банкротство на волгоградском предприятии концерна "Тракторные заводы"05.12.2019 11:01
Стать клиентом «Открытие Брокер» можно в мобильном приложении04.12.2019 13:36
Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики региона04.12.2019 12:28
Волгоградское УФАС: в Волжском землю под вышки связи раздавали без торгов04.12.2019 11:42
Теперь компании могут организовать прием платежей от физических лиц через Сбербанк без визита в офис всего за 5 минут02.12.2019 18:01
Структурные продукты «Открытие Брокер» досрочно погашены с доходностью до 16% годовых02.12.2019 15:07
ВТБ провел первую в России сделку по VR-ипотеке02.12.2019 14:12
Реклама