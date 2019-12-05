Опоздавшим с уплатой налогов жителям Волгоградской области «включили счетчик»





Всем, кто не успел оплатить имущественные налоги в срок, с 3 декабря начали начислять пени за каждый день просрочки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по Волгоградской области, срок уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы физических лиц по налоговому уведомлению за 2018 год истек в понедельник, 2 декабря.

Граждане, не успевшие уплатить налоги в установленные законодательством сроки, могут уточнить ситуацию с оплатой в "Личном кабинете для физического лица" и распечатать платежные документы, пользуясь сервисом, или получить их, обратившись в любой налоговый орган. Если налоговая инспекция находится удаленно, можно по данному вопросу обратиться в ближайшее отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области.

Оплатить налоги также можно онлайн на сайте ФНС с помощью сервисов "Заплати налоги" и "Личный кабинет", через портал "Госуслуги" или воспользоваться классическим способом, обратившись с платежным документом в банк или отделения почты. Если затянуть с оплатой, то можно довести ситуацию до того, что образовавшуюся задолженность взыщут принудительно.



