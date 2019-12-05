В массовой гибели рыбы в Волгограде подозревают овощевода

Экология 05.12.2019 16:26
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05.12.2019 16:26
Предприниматель, занимающийся выращиванием овощей, стал фигурантом уголовного дела о массовой гибели рыбы в Варваровском водохранилище. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Олег Рожков, уголовное дело возбуждено органами дознания по материалам прокурорской проверки. Предпринимать обвиняется по ст. 257 УК РФ (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). Санкция данной статьи предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет.
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с сотрудниками Росрыболовства в июле текущего года был установлен факт эксплуатации индивидуальным предпринимателем на правом берегу Варваровского водохранилища, в административных границах Волгограда, водозаборной установки без рыбозащитного устройства для полива полей.
Согласно данным ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии", эксплуатация водозаборного сооружения в таком виде повлекла массовую гибель рыбы разных видов, в том числе плотвы, красноперки, щуки окуня, а так же их потомства - малька и личинки. Ущерб составил 6 747 рублей.
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