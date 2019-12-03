



За присвоение более 1,4 миллиона рублей идет под суд бывший начальник Еланского почтамта УФПС Волгоградской области – филиала ФГУП "Почта России". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина обвиняется в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемая с июля 2018 года по апрель 2019 года похищала из кассы Еланского почтамта различные суммы денежных средств, распоряжаясь ими по своему усмотрению. Вину бывший начальник почтамта полностью признала. За содеянное ей грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.



