Предприятие в Волгограде оштрафовали за бесконтрольные выбросы





Штрафные санкции наложены на производителя оцинкованной стали в Волгограде. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, ООО «Радуга Цинк Лист» привлечено к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Установлено, что на предприятии, которое занимается обработкой металлов и нанесением покрытий на них, не осуществлялся производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов. Программа производственного экологического контроля не соответствовала требованиям действующего законодательства, а плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялась не вовремя.

В отношении должного и юридического лица вынесены 4 постановления о возбуждении административных производств по ст. 8.1 КоАП РФ и ст. 8.41 КоАП РФ. В адрес руководителя направлено прокурорское представление, по результатам которого выявленные нарушения устранены. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



