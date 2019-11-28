К чему быть готовым покупателям новых авто в 2020 году





Первого января нового года вступает в силу постановление Правительства РФ № 1457, о повышении коэффициента расчета суммы утилизационного сбора для новых и поддержанных транспортных средств. Какие модели это коснется в первую очередь, насколько увеличится цена машины, к чему быть готовым покупателю нового автомобиля? Об этом рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст».

Утилизационный сбор и стоимость машины: как они связаны?

С каждого автомобиля в России производитель или импортер перечисляет государству определенную сумму, которая называется утилизационный сбор. Впервые его ввели в 2012 году для решения нескольких задач:

• компенсации расходов на утилизацию машины;

• компенсировать снижение импортных пошлин на автомобили после вступления России в ВТО, чтобы поддержать отечественный автопром.

импортные авто , но теперь он действует для всех транспортных средств. Автопроизводителям, собирающим машины на территории России, государство частично компенсирует эти дополнительные расходы в виде промышленных субсидий. До 2014 года им облагались только, но теперь он действует для всех транспортных средств. Автопроизводителям, собирающим машины на территории России, государство частично компенсирует эти дополнительные расходы в виде промышленных субсидий.

Утилизационный сбор выступает в виде косвенного налога. Дополнительные расходы закладываются в цену новой иномарки. В результате стоимость автомобиля для покупателя дорожает.

Утвердили рост ставок утильсбора до 145%. К чему быть готовым в 2020?

легковых авто : Сильнее всего коэффициенты выросли в сегменте

• минимальное увеличение - для машин с двигателем до 1 л. (на 46,1%);

• максимальный рост - для автомобилей с двигателем от 3,5 л (на 145%);

• в среднем ставки выросли на 110%;

• для самых популярных в России авто с двигателем от 1 до 2 литров коэффициент увеличился на 112,4%;

По данным газеты «Коммерсант» в результате увеличения ставок утильсбор в проекте бюджета на 2020 год уже запланирован рост поступлений в 150,2 млрд руб. С импортных авто в 2020-м собираются получить 77,3 млрд руб.

Какие модели это коснется, и как вырастет цена?

Окончательная цена на автомобиль зависит от множества факторов:

• закупочной цены машины;

• сезонных скидок;

• специальных предложений дилера;

• необходимости менеджера выполнить план и прочее.

«Но, смело можно утверждать, что рост ставок утилизационного сбора приведет к росту цены для покупателя, — считают в компании «Волга-Раст». —Последний раз правительство поднимало коэффициенты в апреле 2018 года. Это нашло свое отражение в росте цен на авто. Причем выросли они как на модели, которые импортируются в Россию, так и на те, что собираются у нас в стране».

иномарку в 2020 году, в «Волга-Раст» рассчитали, на какую сумму, скорее всего, вырастет цена машины. Для тех, кто планирует приобрестив 2020 году, в «Волга-Раст» рассчитали, на какую сумму, скорее всего, вырастет цена машины.

Утилизационный сбор = Базовая ставка * Коэффициент.

Для легкового авто:

• базовая ставка – 20 000 рублей.

• коэффициент зависит от объема двигателя и определяется постановлением Правительства РФ.

Расходы на утилизационный сбор для новых импортных автомобилей









Honda . Машины пользуются спросом у нас, официально поставляются в Россию, но на территории страны не собираются, а значит, дилеры и импортер уплачивают утильсбор в полном объеме. Расчет их дополнительных затрат: Среди автомобилей, которые находятся в зоне риска, можно выделить модели. Машины пользуются спросом у нас, официально поставляются в Россию, но на территории страны не собираются, а значит, дилеры и импортер уплачивают утильсбор в полном объеме. Расчет их дополнительных затрат:

Honda CR-V пятого поколения. Стильный и экономичный автомобиль, заслужено получил множество наград и международных премий в своем классе. Кроссовер поставляется с двигателем 2 и 2,4 литра. Коэффициент утилизационного сбора с 1 января 2020 года - 12,98. пятого поколения. Стильный и экономичный автомобиль, заслужено получил множество наград и международных премий в своем классе. Кроссовер поставляется с двигателем 2 и 2,4 литра. Коэффициент утилизационного сбора с 1 января 2020 года - 12,98.

Дилер или импортер при ввозе и регистрации данной модели в России обязаны уплатить в госбюджет 259 600 рублей.

Honda Pilot третьего поколения. Мощный и динамичный автомобиль с большим салоном, полным приводом и 6-ступенчатым автоматом в базе. На внедорожник установлен 3-литровый V6. третьего поколения. Мощный и динамичный автомобиль с большим салоном, полным приводом и 6-ступенчатым автоматом в базе. На внедорожник установлен 3-литровый V6.

С нового 2020 года коэффициент для него будет 12,98. Дилер или импортер при ввозе и регистрации данной модели в России обязаны уплатить в госбюджет 259 600 рублей.

Дополнительные расходы приведут к росту окончательной цены на машину, к этому надо быть готовым тем, кто планировал, но не успеет купить новую иномарку до конца 2019 г.

Как видно из примера, затраты импортера на один автомобиль составят от 250 до 300 тыс. рублей, что отразится на конечной стоимости для покупателя.

«Когда именно произойдет изменение ценника в автосалоне однозначно сказать нельзя, но уверенно можно утверждать, что откладывать покупку нового авто не стоит, - считают компании «Волга-Раст». - Лучше выделить время и решить этот вопрос до нового года».

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1Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1291

(ред. от 11.07.2019)

"Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

(вместе с "Правилами взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора"). Начало действия редакции - 23.07.2019.

Окончание действия редакции - 31.12.2019.

2Постановление Правительства РФ от 15.11.2019 N 1457

"О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора" Начало действия документа - 01.01.2020



