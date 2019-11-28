Расследования

В Волгоградской области после нападения на полицейского возбуждено уголовное дело

Расследования 28.11.2019 11:44
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28.11.2019 11:44


В отношении задержанного 20-летнего жителя Дубовского района возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы. 
По данным следствия, утром 27 ноября сотрудник ОМВД России по Дубовскому району прибыл в село Прямая Балка для проверки версии о возможной причастности одного из местных жителей к тайному хищению чужого имущества. Предполагаемый фигурант находился дома с семьей. Отказавшись отвечать на вопросы полицейского о месте своего пребывания в период совершения кражи, молодой человек накинулся на стража порядка с ножом и нанес участковому два удара, причинив порез в надбровной области и колотое ранение спины. Разоружить подозреваемого помогла его мать, которая зашла в комнату, услышав крики и шум борьбы.
Когда сотрудник полиции стал вызывать подкрепление, мужчина предпринял попытку скрыться с места происшествия. Однако сразу же был задержан прибывшими на место оперативниками.

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