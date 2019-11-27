



Индивидуальный предприниматель, который выиграл аукцион на поставку новогодних подарков для детей Волгоградской области, в два раза снизив начальную цену, буквально за три недели до объявления закупки избавился от статуса недобросовестного поставщика. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные реестра недобросовестных поставщиков, 17 октября 2017 года ИП Матченко Владимир Владимирович был включен в данный список 17 октября 2017 года со сроком «наказания» до 17 октября 2019 года. Аукцион на поставку новогодних подарков для детей Волгоградской области был объявлен 11 ноября 2019 года.

Поводом для включения индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков стала история с поставкой новогодних подарков в Ямало-Ненецком округе. Владимир Матченко заключил контракт с ГКУ «Центр социальных технологий» на 2,1 миллиона рублей. Однако при получении подарков обнаружился недокомплект заказанных игрушек. Выяснилось, что предприниматель перепутал подарки, предназначенные для детей Приморского края с наборами, которые должны были получить дети Ямало-Ненецкого округа. В связи с инцидентом заказчик в одностороннем порядке расторг с предпринимателем контракт.

Напомним, Владимир Матченко, индивидуальный предприниматель из Омска должен будет поставить в Волгоградскую область 113 тысяч 174 новогодних наборов со сладостями. Начальная цена контракта составляла 15 миллионов 897 тысяч рублей. Бизнесмен предложил цену почти в два раза меньшую – 8 миллионов 821 тысячу рублей. Его конкурент по торгам – ЗАОР «Народное предприятие Конфил» - осталось за бортом с ценой 8 миллионов 900 тысяч рублей.

Стоимость новогодних подарков, которые получат дети Волгоградской области от омского предпринимателя, составит 77 рублей. Что будет внутри и как поставщик выполнит условия контракта, будет известно только при получении заказа. Как пояснял источник в администрации Волгоградской области, отказать в выполнении госзаказа у заказчика – комитета образования и науки Волгоградской области – оснований нет. Пакет документов победителя аукциона полностью соответствовал заявленным критериям отбора и требованиям закона ФЗ-44. Недобросовестным поставщик может быть признан только в том случае, если поставленная продукция не будет соответствовать предъявляемым требованиям или будут нарушены сроки его исполнения. Однако, увы, узнать это раньше, чем будет произведена поставка, невозможно.

Между тем, источник в администрации выразил большие сомнения в том, что контракт будет исполнен в строгом соответствии с требованиями. «Победителю аукциона придется понести серьезные траты на логистику, которая довольно сложная. Если подарки будут готовыми, потребуются немалые расходы на их транспортировку. В любом случае, при прибытии в Волгоград поставщику необходимо будет арендовать какой-то склад или помещение, которое должно соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям для хранения и отгрузки. По опыту известно, что отгрузка школам и другим учреждениям Волгоградской области идет около двух недель. Если подарки будут собираться здесь, то это тоже расходы – на тот же склад и на работу фасовщиков. Еще один важный момент – содержимое подарков. Конфеты и другие сладости должны строго соответствовать заявленным требованиям, не получится подсунуть вместо шоколадки какой-нибудь соевый экстракт. При том, что цена заказа упала сразу в два раза, неизвестно, как поставщик будет выполнять все условия контракта», - пояснил источник.

Только в том случае, если поставщик не выполнит условия аукциона, заказчик может расторгнуть с ним контракт. Тогда контракт может быть подписан со вторым участником, рассказали в администрации региона. Если второй участник не согласится, остается один путь – объявление новой закупки. При этом следует учитывать, что до нового года остается чуть больше месяца. Есть еще один запасной вариант – в связи с ограниченным запасом времени объявить закупку у единственного поставщика. В случае выбора добросовестного поставщика у детей остается шанс успеть получить подарки перед новогодним праздником, а не после него.

Впрочем, пока это лишь возможные сценарии развития событий. Контракт с омским предпринимателем еще не подписан.



