Расследования 27.11.2019 13:13
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27.11.2019 13:13
Житель Волжского предстанет перед судом по обвинению в даче 100 тысяч рублей взятки сотруднику правоохранительных органов. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело 44-летнего волжанина с подписанным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.
По версии следствия, в сентябре текущего года обвиняемый передал 100 тысяч рублей взятки сотруднику правоохранительных органов за решение вопроса об ускорении оформления разрешения на временное проживание на территории России двум иностранным гражданам. Оставшуюся часть взятки в размере 100 тысяч рублей обвиняемый должен был передать после завершения оформления разрешения.
Сотрудник правоохранительных органов не пошел на нарушение законодательства и проинформировал руководство о поступившем предложении в установленном законодательством порядке. В момент передачи денежных средств мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Расследование проводилось СО по г.Волжскому СУ СК России по Волгоградской области.
Вину обвиняемый признал частично.
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