Смотреть всем: «Орел и решка» в Садах Придонья





Сегодня вечером в новом выпуске «Орел и Решка. Россия» одна из телеведущих узнает о том, как правильно собирать яблоки на первый сорт, сколько нужно времени, чтобы яблоко стало соком «Сады Придонья» и как производят растительный напиток Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

В новом сезоне, в котором на этот раз ведущими стали модель и блогер Мария Миногарова и актриса Мария Горбань, все внимание сосредоточено на красотах России — девушки путешествуют по уголкам нашей необъятной Родины. Компания «Сады Придонья», являясь крупнейшим российским производителем соковой продукции, детского питания и напитков на растительной основе, выступила партнером сезона.

В выпуске от 26 ноября нового сезона популярного трэвел-шоу одной из ведущих выпадет не только золотая карта, но и возможность побывать в самых больших яблоневых садах, познакомиться с уникальным процессом замкнутого цикла производства и попробовать сок, который еще пару часов назад «висел» на дереве.

О том, как прошла экскурсия в «Садах Придонья» и какие секреты производства раскроют для телезрителей ведущие — сегодня в 19:00 (Московское время) на телеканале «Пятница».