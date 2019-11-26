Смотреть всем: «Орел и решка» в Садах Придонья

Экономика 26.11.2019 11:37
907 0
26.11.2019 11:37
Сегодня вечером в новом выпуске «Орел и Решка. Россия» одна из телеведущих узнает о том, как правильно собирать яблоки на первый сорт, сколько нужно времени, чтобы яблоко стало соком «Сады Придонья» и как производят растительный напиток Nemoloko, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
В новом сезоне, в котором на этот раз ведущими стали модель и блогер Мария Миногарова и актриса Мария Горбань, все внимание сосредоточено на красотах России — девушки путешествуют по уголкам нашей необъятной Родины. Компания «Сады Придонья», являясь крупнейшим российским производителем соковой продукции, детского питания и напитков на растительной основе, выступила партнером сезона.
В выпуске от 26 ноября нового сезона популярного трэвел-шоу одной из ведущих выпадет не только золотая карта, но и возможность побывать в самых больших яблоневых садах, познакомиться с уникальным процессом замкнутого цикла производства и попробовать сок, который еще пару часов назад «висел» на дереве.
О том, как прошла экскурсия в «Садах Придонья» и какие секреты производства раскроют для телезрителей ведущие — сегодня в 19:00 (Московское время) на телеканале «Пятница».
Реклама
Только один день в ДЦ «Volkswagen», «Renault» или «SKODA» - «Чёрная пятница»26.11.2019 14:47
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту26.11.2019 12:30
Сбербанк выдал более 2,6 тыс. кредитов на сумму свыше 110 млрд рублей по программе льготного кредитования МСБ25.11.2019 17:04
Инженер-конструктор – самая востребованная специальность среди соискателей вакансий в АО «КАУСТИК»25.11.2019 14:28
Где миллиард?: в Волгограде налоговики ищут должников на дорогах25.11.2019 13:09
Банк «Возрождение» запустил новогодний вклад «Теплые отношения»25.11.2019 11:28
Сбербанк продолжает снижать ставки по ипотеке21.11.2019 17:08
"Беспокойно нам": тревоги депутатов не помешали окончательно принять бюджет Волгоградской области21.11.2019 10:39
«Открытие Брокер» установил кэшбек 50% для новых клиентов21.11.2019 09:20
ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как заменить прибор учета20.11.2019 17:15
Станислав Новиков: «Рост рынка и новые возможности для частных инвесторов позволяют получать доход и защитить капитал»20.11.2019 15:15
Зарегистрировать бизнес возможно полностью онлайн20.11.2019 13:59
«Котельниково – Земля Героев» изучает опыт развития моногородов19.11.2019 18:27
В Волгограде прошел фестиваль кофейной культуры19.11.2019 12:57
Антон Привольнов: бескрайние сады – они существуют19.11.2019 11:42
Реклама