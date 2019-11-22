Аномальные сбросы воды на Волжской ГЭС превысили нормальный уровень

Экология 22.11.2019 14:22
5693 2
22.11.2019 14:22
Уровень воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла превысил отметку нормального подпорного уровня. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росводресурсах, он составил 15,20 метра, тогда как поддержание уровня воды должно быть на отметке 15,0 метра. По данным Росводресурсов, сбросы воды на Волжской ГЭС составили 15660 кубометров в секунду. Это сопоставимо с периодом весеннего половодья.
Ранее на Волжской ГЭС объясняли необходимость открытия затворов водосливной плотины значительным увеличением приточности в Волгоградском водохранилище из-за интенсивного таяния снегов в верховьях. С таким объемом гидротурбины не справлялись. Осенний паводок – явление очень редкое. За шестьдесят лет эксплуатации Волжской ГЭС сбросы воды свыше турбинных в это время осуществлялись всего два раза: в 1990 и в 2012 годах. В то же время руководство Волжской ГЭС утверждало, что на режим пропуска воды в половодье 2020 года это явление не окажет никакого влияния. Тогда как экологи были уверены в обратном.
Между тем, жители Волгоградской области с недоумением наблюдают скорость поднятия уровня воды в Волге. Вода, в частности, затопила уже половину набережной на Тулака. Особенно остроумные горожане шутят, что мол, скоро и мошка пойдет.
Реклама
«Третий раз за 60 лет»: на Волжской ГЭС начался беспрецедентный сброс воды15.11.2019 12:47
Глава РЭО Денис Буцаев отметил эффективную работу оператора Волгоградской области14.11.2019 17:31
От властей Светлоярского района Волгоградской области потребовали телодвижений в решении вопиющей экопроблемы13.11.2019 11:55
«Рубят и вывозят»: остров Сарпинский в Волгограде не спасает карантин10.11.2019 19:30
Под Волгоградом погибавший ерик готовится зимовать и ждать весеннего обновления09.11.2019 15:20
В Волгоградской области место для проекта мечты исследуют за 35 миллионов09.11.2019 12:08
В Волгоградской области ветслужба не пыталась остановить АЧС08.11.2019 08:55
Власти поселка под Волгоградом не смогли решить мусорную проблему без суда07.11.2019 11:17
В Волжском драмтеатре будут бесплатно разливать «живую» воду05.11.2019 19:05
В Волгоградской области регоператор по обращению с ТКО проводит встречи с юрлицами05.11.2019 14:31
В Волгоградской области прокуроры нашли нарушения на производстве асфальтобетона01.11.2019 13:29
«Управление отходами - Волгоград» приняло участие в экологических акциях31.10.2019 17:36
Под Волгоградом в природном парке появятся рукотворные острова29.10.2019 16:30
«Управление отходами – Волгоград» приняло участие в форуме «Хартия солидарности в сфере ЖКХ»28.10.2019 17:01
В Волгоградской области МУП не следило за качеством питьевой воды в поселке28.10.2019 07:01
Реклама