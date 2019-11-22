Экология

Аномальные сбросы воды на Волжской ГЭС превысили нормальный уровень

Экология 22.11.2019 14:22
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22.11.2019 14:22


Уровень воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла превысил отметку нормального подпорного уровня. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росводресурсах, он составил 15,20 метра, тогда как поддержание уровня воды должно быть на отметке  15,0 метра. По данным Росводресурсов, сбросы воды на Волжской ГЭС составили 15660 кубометров в секунду. Это сопоставимо с периодом  весеннего половодья. 
Ранее на Волжской ГЭС объясняли необходимость открытия затворов водосливной плотины значительным увеличением приточности в Волгоградском водохранилище из-за интенсивного таяния снегов в верховьях. С таким объемом гидротурбины не справлялись. Осенний паводок – явление очень редкое. За шестьдесят лет эксплуатации Волжской ГЭС сбросы воды свыше турбинных в это время осуществлялись всего два раза: в 1990 и в 2012 годах. В то же время руководство Волжской ГЭС утверждало, что на режим пропуска воды в половодье 2020 года это явление не окажет никакого влияния. Тогда как экологи были уверены в обратном. 
Между тем, жители Волгоградской области с недоумением наблюдают скорость поднятия уровня воды в Волге. Вода, в частности, затопила уже половину набережной на Тулака. Особенно остроумные горожане шутят, что мол, скоро и мошка пойдет. 

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