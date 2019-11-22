Предприятие сына экс-депутата Волгоградской облдумы получит налоговые льготы

Экономика 22.11.2019 11:43
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22.11.2019 11:43
Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» смогут воспользоваться льготой по налогу на имущество организаций. Соответствующие поправки в областное налоговое законодательство приняты накануне региональным парламентом, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной думы.
Обязательным условием предоставления налоговой преференции является заключение компанией - участницей нацпроекта соглашения о взаимодействии с комитетом экономической политики и развития Волгоградской области. Пониженная ставка 1,1% в отношении всего имущества будет действовать для таких организаций в течение первого налогового периода. В последующие три года ставка составит ноль процентов и будет применяться только в отношении созданного или приобретенного имущества. Для предприятий, заключивших соглашение о взаимодействии в текущем году, первым налоговым периодом считается 2020 год.
О своем решении принять участие в нацпроекте в этом году заявили 17 средних и крупных предприятий региона, основными видами деятельности которых являются обрабатывающие производства, строительство, транспортировка и хранение, сельское хозяйство. Планируется, что с каждым годом в нацпроект будет вовлекаться всё больше организаций, а в 2024 году их число вырастет до 90.
В соответствии с соглашением, заключенным между Министерством экономического развития РФ и администрацией Волгоградской области, повышение производительности труда на таких предприятиях должно составить не менее 10% по результатам первого года участия в проекте, 15% и 30% - последующих двух лет соответственно.
Среди предприятий, которые попали под раздачу налоговых преференций, есть и известные в регионе, например, ООО «Волгабас Волжский». Напомним, автобусное производство в Волжском связывали с именем бывшего депутата Волгоградской облдумы Анатолия Бакулина. Теперь автобусами занимается его сын Алексей, известный своими дружескими связями с нынешним депутатом облдумы Олегом Савченко. В 2017 году они вместе покорили высочайшую гору Южной Америки в Аргентине, где водрузили флаг Волгоградской области.
Также в списке «счастливчиков»:
ООО "ТД ГраСС"
ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод"
ООО "Овощевод"
МУП "Метроэлектротранс"
ОАО "Волгоградский керамический завод"
ООО "Волгопромтранс"
ЗАО "Птицефабрика "Волжская"
ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"
ООО "Агрокомпания Паритет"
АО "Завод Метеор"
ООО "Трубопроводные покрытия и технологии"
МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство"
ООО "СП "Донское".
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