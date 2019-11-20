Зарегистрировать бизнес возможно полностью онлайн

Экономика 20.11.2019 13:59 Новости компаний
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20.11.2019 13:59 Новости компаний
Зарегистрировать ИП и ООО полностью онлайн теперь можно с помощью сервиса дистанционной регистрации бизнеса, который разработала компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это стало возможным благодаря выходу обновления для мобильных устройств с операционной системой IOS. Ранее открытие бизнеса онлайн было доступно только пользователям Android.
Сервис регистрации бизнеса был запущен Деловой средой в мае 2018 года. Он позволяет открывать ИП и ООО с одним учредителем без посещений налоговой, то есть, не выходя из дома или офиса, с помощью смартфона. Для этого достаточно быть пользователем Сбербанк Онлайн, иметь паспорт гражданина РФ, биометрический загранпаспорт, СНИЛС и смартфон с функцией NFC.
Заполнить, отправить, подписать и получить необходимые документы с помощью сервиса можно полностью онлайн. Данный функционал отличает сервис Деловой среды от других существующих сервисов, в которых по-прежнему требуется встреча с сотрудником банка или курьером.
Зарегистрировать бизнес с помощью сервиса можно за 4 простых шага:
1.Зайти на сайт rbo.dasreda.ru, выбрать форму регистрации: ИП или ООО.
2.Зарегистрироваться и ввести персональные данные и данные о бизнесе.
3.Загрузить копии документов и выбрать систему налогообложения.
4.Получить электронную цифровую подпись и подписать документы в мобильном приложении сервиса.
Ранее зарегистрировать бизнес онлайн могли только пользователи устройств с операционной системой Android. Однако с выходом обновления для мобильных устройств c системой IOS сторонние приложения получили доступ к использованию NFC-чипа айфонов для обмена информацией с различными источниками. Это обновление позволило разработчикам сервиса сделать доступным открытие бизнеса онлайн для владельцев устройств компании Apple, а значит, сделать процесс регистрации бизнеса проще для еще большего количества предпринимателей.
Николай Богданов, директор перспективных проектов АО «Деловая среда»: «На сегодняшний день число открытых бизнесов с помощью нашего сервиса превысило 20 000 и составило 4% от общего числа регистраций в России. Возможность проходить удаленную идентификацию с помощью смартфонов iPhone облегчит процедуру открытия своего дела еще большему количеству предпринимателей. Нововведение в целом приближает нас к моменту, когда большинство услуг можно будет получить, не выходя из дома».
Регистрация бизнеса с помощью сервиса имеет ряд преимуществ:
•Процесс происходит дистанционно и быстро. Подача документов занимает около 15 минут, необходимые документы подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения, а сама регистрация бизнеса — от трех до пяти рабочих дней с момента подписания документов.
•С текущего года при подаче документов на регистрацию бизнеса в электронной форме не нужно платить госпошлину. При регистрации бизнеса с помощью сервиса экономия составляет от 800 рублей до 4 тысяч рублей в зависимости от выбранной формы регистрации (ИП или ООО). Оформить бизнес можно без нотариуса и доверенностей.
•Сервис автоматически формирует пакет необходимых документов и передает их в налоговую и банк без посредников. Это экономит не только время на визит в ФНС и отделение банка, но и денежные средства — оплата услуг нотариуса и подготовка документов могут обойтись до 6 тысяч рублей.
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