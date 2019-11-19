



С одиночным пикетом к зданию администрации Волгоградской области на проспекте Ленина сегодня в очередной раз вышли представители дольщиков проблемного жилищного комплекса «Династия». Как сообщает ИА «Высота 102», к людям никто от региональной власти не вышел. Как рассказали дольщики, их основная претензия - невыполнение данных перед губернаторскими выборами обещаний, а также то, что застройщик, который создал проблемы для сотен семей, остается безнаказанным. Кроме того, по мнению жителей, сейчас идет затягивание процедуры банкротства недобросовестной строительной организации, из-за чего потенциальный новый застройщик не может начать инвестировать в достройку ЖК. Дольщики также выразили крайнюю обеспокоенность тем, что никакой активности на стройплощадке комплекса не наблюдается, хотя власти утверждают обратное.







Как ранее сообщало ИА «Высота 102», 10 ноября дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» провели совместную акцию на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Людьми было высказано намерение не снижать градус активности. «Будем проводить митинги регулярно, поедем с пикетами в Москву, даже готовы на голодовку. Мы вам устроим!», - так было заявлено на митинге.

В администрации региона ИА «Высота 102» пояснили, что сегодня арбитражный суд Волгоградской области рассматривает дело о банкротстве ООО «Строй-Сити», застройщика ЖК «Адмиралтейский». Истцом является ПАО АКБ «Инвестиционный торговый банк». В случае положительного решения и назначения конкурсного управляющего, это позволит новому инвестору активизировать работы по достройке проблемного ЖК. Аналогичное заседание по банкротству застройщика ООО «Стройснаб», который обманул дольщиков ЖК «Династия», состоится 28 ноября.

По версии инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, строительство ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия» возобновлено. Сдача комплексов намечена на 2020 год. "Однако до введения конкурсного производства активных работ новый инвестор «Валенсия» позволить себе не может. Процедура банкротства предыдущего застройщика пока не завершена: арбитражный суд Волгоградской области отложил рассмотрение дел до конца ноября. Тем не менее, «Валенсия» с февраля 2019 года уже вкладывает средства в достройку. Осуществляется финансирование охраны на обоих объектах, оплата электроэнергии, зарплаты людей, занятых на площадках. В октябре были закуплены металлоконструкции на «Династию». Частично оплачен дорогостоящий монтаж фасада на «Адмиралтейский». С дольщиками мы встречались и все неоднократно разъясняли",- сказали в Госстройнадзоре.

Напомним, еще в начале июля текущего года региональные власти официально рассказали СМИ о достигнутой в интересах дольщиков договоренности - 20-этажный ЖК "Династия" в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО "СЗ "Валенсия", которое входит в группу "Крайс". Многоэтажный дом ЖК "Династия" на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же как и дома ЖК "Адмиралтейский" на улице Фадеева.



