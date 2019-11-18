Общество 18.11.2019 13:20
13540 28
18.11.2019 13:20
В Волгограде в минувшие выходные неизвестные выкопали на верхней террасе Центральной набережной 150 метров временно не использующегося электрического кабеля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, сотрудники МБУ готовят заявление в правоохранительные органы. Установить похитителя помогут камеры видеонаблюдения, надеются в мэрии. В эти же дни на прогулочной площадке у музея «Россия - моя история» кто-то сломал подвесные качели. Специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз», обслуживающие территорию, в течение нескольких часов заменили вышедшее из строя крепление.
Подобные случаи вандализма фиксируются практически в каждом районе Волгограда, в том числе и на тех территориях, где еще не завершены работы по благоустройству. Так, в сквере Александры Пахмутовой в ночь со среды на четверг, 14 ноября, пропал высаженный накануне куст барбариса. Подрядная организация заменила пропавшее растение на новое.
Также ночью в конце октября неизвестные вывезли на машине три голубых ели, высаженные вдоль рокадной магистрали. В тот же день горожане унесли восемь пышно цветущих кустов хризантем, которые росли вдоль лестницы на левом склоне поймы реки Царицы. Напомним, весной со склона возле музея «Россия – моя история» были выкопаны крупномерные сосны, можжевельники, туи и хризантемы – только за одну неделю с левого склона поймы исчезло 77 растений.
По каждому факту специалисты направляют заявления в правоохранительные органы и высаживают на месте исчезнувших новые саженцы, однако факты хищений продолжаются.
Реклама
«Ох, Леха-Леха»: Власти Волгограда «объявили бой» сыну беглого экс-депутата Госдумы Михеева18.11.2019 16:43
В Волгограде 30-летней ели не дали пасть жертвой коммунальной аварии18.11.2019 15:46
В Волгоградской области сельских чиновников заставили отремонтировать аварийный мост18.11.2019 14:52
В Волгограде чиновника администрации Краснооктябрьского района наказали за «круговорот» документов18.11.2019 12:16
Почти зима: улицы Волжского покрылись осенней изморозью18.11.2019 10:46
В Волгоградской области увеличили в два раза траты на сотовую связь для чиновников18.11.2019 09:58
Управляющая компания под Волгоградом хочет безграничной власти по управлению домами18.11.2019 09:42
В Волгограде женщины усмотрели сексизм в рекламе торгового центра17.11.2019 16:02
В Волгограде коммунальщики изуродовали свежеуложенный асфальт17.11.2019 14:33
В Волгоградской области сравнили объем дорожного ремонта с советскими временами17.11.2019 14:15
«Пахали всю ночь»: в Волгограде устранили порыв водопровода17.11.2019 11:34
В Волгограде чиновники заказали охранников с оружием и дубинками17.11.2019 09:36
«Как хороши, как свежи хризантемы»: в Волжском ботаническом саду показали осеннее разноцветье16.11.2019 14:40
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»16.11.2019 12:01
В Волгограде хозяева плавучих домов претерпели из-за осеннего половодья16.11.2019 09:15
Реклама