Общество

Воруют и ломают: в Волгограде на Центральной набережной пропали 150 метров электрокабеля

Общество 18.11.2019 13:20
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18.11.2019 13:20


В Волгограде в минувшие выходные неизвестные выкопали на верхней террасе Центральной набережной 150 метров временно не использующегося электрического кабеля. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, сотрудники МБУ готовят заявление в правоохранительные органы. Установить похитителя помогут камеры видеонаблюдения, надеются в мэрии. В эти же дни на прогулочной площадке у музея «Россия - моя история» кто-то сломал подвесные качели. Специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз», обслуживающие территорию, в течение нескольких часов заменили вышедшее из строя крепление. 
Подобные случаи вандализма фиксируются практически в каждом районе Волгограда, в том числе и на тех территориях, где еще не завершены работы по благоустройству. Так, в сквере Александры Пахмутовой в ночь со среды на четверг, 14 ноября, пропал высаженный накануне куст барбариса. Подрядная организация заменила пропавшее растение на новое.
Также ночью в конце октября неизвестные вывезли на машине три голубых ели, высаженные вдоль рокадной магистрали. В тот же день горожане унесли восемь пышно цветущих кустов хризантем, которые росли вдоль лестницы на левом склоне поймы реки Царицы. Напомним, весной со склона возле музея «Россия – моя история» были выкопаны крупномерные сосны, можжевельники, туи и хризантемы – только за одну неделю с левого склона поймы исчезло 77 растений.
По каждому факту специалисты направляют заявления в правоохранительные органы и высаживают на месте исчезнувших новые саженцы, однако факты хищений продолжаются.

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