Происшествия

Под Волгоградом нашли обгоревший труп человека без передних зубов

Происшествия 17.11.2019 11:44
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17.11.2019 11:44


Возгорание хозяйственной постройки на территории домовладения в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло накануне ночью. Как сообщает ИА «Высота 102», после ликвидации пожара был найден неопознанный труп молодого мужчины без передних зубов. Специалисты судмедэкспертизы устанавливают причины смерти.

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