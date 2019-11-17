Под Волгоградом нашли обгоревший труп человека без передних зубов

Происшествия 17.11.2019 11:44
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17.11.2019 11:44
Возгорание хозяйственной постройки на территории домовладения в Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло накануне ночью. Как сообщает ИА «Высота 102», после ликвидации пожара был найден неопознанный труп молодого мужчины без передних зубов. Специалисты судмедэкспертизы устанавливают причины смерти.
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В Волгоградской области в пожаре сгорели 25 тонн соломы, принадлежавшей пожарному17.11.2019 09:56
Происшествия 17.11.2019 09:56
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В Волгограде рецидивист с отверткой напал на школьников16.11.2019 20:18
Происшествия 16.11.2019 20:18
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В Волгограде из-за коммунальной аварии понадобилась резервная схема поставки воды16.11.2019 14:45
Происшествия 16.11.2019 14:45
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Порыв на магистральном водопроводе устраняют в центре Волгограда16.11.2019 13:03
Происшествия 16.11.2019 13:03
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В Волжском быстрая реакция родни спасла пенсионерку от мошенников16.11.2019 10:14
Происшествия 16.11.2019 10:14
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Водитель легковушки избил маршрутчика за "шашечки" на дороге в Волгограде15.11.2019 14:31
Происшествия 15.11.2019 14:31
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В Урюпинске Волгоградской области водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся15.11.2019 10:31
Происшествия 15.11.2019 10:31
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При реконструкции набережной в центре Волгограда рабочих испугал снаряд времен войны14.11.2019 13:19
Происшествия 14.11.2019 13:19
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Житель Волгоградской области разбил стекло в маршрутке из-за конфликта с водителем14.11.2019 10:15
Происшествия 14.11.2019 10:15
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В Волгоградской области ревнивец поджег машину бабушки своей возлюбленной14.11.2019 09:06
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В Дзержинском районе Волгограда устраняют аварию на тепломагистрали13.11.2019 16:03
Происшествия 13.11.2019 16:03
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На почте в Волгограде в международной посылке нашли партию контрабандного препарата13.11.2019 12:29
Происшествия 13.11.2019 12:29
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Житель Москвы во дворе дома в Волгограде сбил пенсионерку и скрылся13.11.2019 10:52
Происшествия 13.11.2019 10:52
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В Волгограде из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человек13.11.2019 07:56
Происшествия 13.11.2019 07:56
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