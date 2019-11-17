



Возгорание соломы произошло накануне в селе Мирошники Котовского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в огне никто не пострадал, но 25 тонн соломы сгорели полностью до прибытия пожарных. Хозяином соломы, как рассказали информагентству селяне, являлся сотрудник пожарной части. Причиной возгорания, по некоторым данным, стало неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.



В еще одном недавнем пожаре, произошедшем в хуторе Верхнесолоновский Суровикинского района, полностью сгорели около 1000 тюков сена.