Сбербанк запустил в Волгограде сервис доставки продуктов СберМаркет

Экономика 15.11.2019 16:13 Новости компаний
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15.11.2019 16:13 Новости компаний
В Волгограде начал работу сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов СберМаркет. Его создали на базе онлайн-сервиса Instamart - он присоединился к Сбербанку в сентябре 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, приложение уже доступно для скачивания в Google Play и App Store.
В Волгограде сервис доставляет товары из сети Metro Cash&Carry. Товары будут продаваться по той же цене, что и в самом магазине. Доставка осуществляется в тот же день не менее, чем через два часа после заказа, который можно сделать через сайт Сбермаркета или приложение.
Для регистрации можно использовать Сбербанк ID - единый аккаунт для удобной и безопасной авторизации клиента. Работает он уже на 40 сервисах Сбербанка и партнеров. В то же время услуги доступны также клиентам других банков.
Стандартный заказ - до 30 кг, стоимость его доставки в первый раз составит 98 рублей и 158 рублей на повторный заказ стандартный заказ (до 30 кг).
Новый сервис доступен также в Москве и 16 городах Московской области, а также еще в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Омске, Новосибирске, Челябинске.
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