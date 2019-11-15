Сбербанк запустил в Волгограде сервис доставки продуктов СберМаркет





В Волгограде начал работу сервис покупки продуктов и товаров первой необходимости с полок магазинов СберМаркет. Его создали на базе онлайн-сервиса Instamart - он присоединился к Сбербанку в сентябре 2019 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, приложение уже доступно для скачивания в Google Play и App Store.

В Волгограде сервис доставляет товары из сети Metro Cash&Carry. Товары будут продаваться по той же цене, что и в самом магазине. Доставка осуществляется в тот же день не менее, чем через два часа после заказа, который можно сделать через сайт Сбермаркета или приложение.

Для регистрации можно использовать Сбербанк ID - единый аккаунт для удобной и безопасной авторизации клиента. Работает он уже на 40 сервисах Сбербанка и партнеров. В то же время услуги доступны также клиентам других банков.

Стандартный заказ - до 30 кг, стоимость его доставки в первый раз составит 98 рублей и 158 рублей на повторный заказ стандартный заказ (до 30 кг).