«Горячая штучка»: Волгоградский завод «Красный Октябрь» привез на выставку в Москву голую женщину





От стенда волгоградского завода «Красный Октябрь» на выставке «Металл-Экспо 2019» не оторвать глаз – в прямом смысле того слова. Участники форума прислали в редакцию ИА «Высота 102» фотодоказательства этого утверждения. На снимках – практически обнаженная девушка с боди-артом, которая позирует возле стенда предприятия. На животе у обаятельной брюнетки надпись: «Красный октябрь», чуть выше на груди – фирменная эмблема ЗКО. По всей видимости, металлургическое предприятие как бы намекает, что знает толк в «горячих штучках» и рассчитывает на заказы только большого размера.













Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2019» проходит в Москве с 12 по 15 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие организовано поддержке Министерства промышленности и торговли России. В нем участвуют выше 550 российских и зарубежных металлургических и машиностроительных компаний из 35 стран.

Делегация «Красного октября» ставит перед собой цель укрепления деловых контактов и налаживания сотрудничества с потенциальными заказчиками.



