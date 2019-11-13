«Горячая штучка»: Волгоградский завод «Красный Октябрь» привез на выставку в Москву голую женщину

Экономика 13.11.2019 15:09
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13.11.2019 15:09
От стенда волгоградского завода «Красный Октябрь» на выставке «Металл-Экспо 2019» не оторвать глаз – в прямом смысле того слова. Участники форума прислали в редакцию ИА «Высота 102» фотодоказательства этого утверждения. На снимках – практически обнаженная девушка с боди-артом, которая позирует возле стенда предприятия. На животе у обаятельной брюнетки надпись: «Красный октябрь», чуть выше на груди – фирменная эмблема ЗКО. По всей видимости, металлургическое предприятие как бы намекает, что знает толк в «горячих штучках» и рассчитывает на заказы только большого размера.
Международная промышленная выставка «Металл-Экспо 2019» проходит в Москве с 12 по 15 ноября на территории ВДНХ. Мероприятие организовано поддержке Министерства промышленности и торговли России. В нем участвуют выше 550 российских и зарубежных металлургических и машиностроительных компаний из 35 стран.
Делегация «Красного октября» ставит перед собой цель укрепления деловых контактов и налаживания сотрудничества с потенциальными заказчиками.
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