В Волгограде ночью сгорели два автомобиля

Происшествия 12.11.2019 07:41
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12.11.2019 07:41
Сегодня около 2-х часов ночи около дома № 29 на улице Героев Шипки в Тракторозаводском районе Волгограда загорелся автомобиль «Хюндай Элантра». Как стало известно ИА «Высота 102», машина сильно пострадала. Кроме того, огонь перекинулся на стоявший рядом автомобиль «Деу Нексия» - оплавились фары и зеркала машины. Пожарные ликвидировали горение в 2.17, сигнал о пожаре на пульт диспетчера поступил в 2.04. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. Погибших и пострадавших нет.
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