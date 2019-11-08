Банк «Открытие» предложил самые низкие ставки по ипотеке за всю историю российского рынка кредитования
Экономика 08.11.2019 16:43 Новости компаний
635 0
08.11.2019 16:43 Новости компаний
Банк «Открытие» объявил о рекордном снижении ставок практически по всем программам ипотечного кредитования (за исключением Военной ипотеки). Теперь получить кредит на покупку жилья на первичном рынке можно по ставке 7,95%. Это абсолютный исторический минимум по ставкам ипотечного кредитования в России на открытом рынке (без учета программ государственного субсидирования и индивидуальных программ застройщиков), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Минимальная ставка действует в рамках программ «Новостройка» и «Новостройка с эскроу» и доступна для зарплатных клиентов «Открытия», а также при приобретении квартиры у партнера банка или если заявка на кредит подается через digital-канал. Предложение действительно для кредита на сумму от 4 млн рублей при условии заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.
По кредитным программам на покупку готового жилья ставки составляют от 8,25% до 8,9%; по программе на приобретение апартаментов - от 8,8% до 9,1%; по кредитам под залог имеющегося жилья ставки составляют от 9,7% до 10,7%. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты теперь можно по ставке от 8,25%. Условия по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» не изменились: военнослужащие могут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,8% годовых.
Ипотечное кредитование – одно из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие». По итогам третьего квартала количество выданных кредитов на приобретение жилья выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 20 856. Объем выдач увеличился почти в 3 раза, до 53,9 млрд рублей. Это позволило банку подняться сразу на 10 позиций в рейтинге крупнейших ипотечных банков по объему выдач ИА «Русипотека» - с 15-го места в 2018 году на 5-е в 2019-м.
«Новое предложение «Открытия» не имеет аналогов среди российских банков, наши ставки для открытого рынка (программы без дополнительного субсидирования ставок государством и застройщиками или платежами за сниженные ставки) обновили абсолютный исторический минимум. И мы ожидаем значительный рост спроса на наши программы у ипотечных заемщиков, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – О популярности наших продуктов и успешности работы «Открытия» говорят ключевые бизнес-показатели: мы растем темпами, значительно опережающими среднерыночные. Я уверен, что эта тенденция сохранится как до конца текущего года, так и в будущем году, т.к. мы намерены и впредь предлагать нашим клиентам наиболее привлекательные условия».
Кроме того, банк увеличил выдачи ипотечных кредитов более чем 3 раза по итогам 9 месяцев 2019 года к аналогичному периоду 2018-го и вошел в пятерку лидеров рынка по этому показателю.
Реклама
Популярное по теме
22.10.2019 13:39
15740 16
05.11.2019 06:56
14247 3
06.11.2019 14:21
9606 15
11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день» — самый выгодный день в году08.11.2019 15:44
В Волгоградской области на демографию в 2020 году «бросают» 5,7 млрд рублей08.11.2019 15:43
Клиенты ВТБ дистанционно открыли более 1,5 млн вкладов08.11.2019 15:32
Фонд капремонта готовится к новому сезону08.11.2019 10:06
Смузи «Садов Придонья» помогли знатокам найти ответы на вопросы «Что? Где? Когда?»08.11.2019 09:44
На 264 «изношенных» домах Волгоградской области в 2020 году пройдут инженерные изыскания07.11.2019 12:35
Компания по переработке металлов «темнила» в Светлоярском районе Волгоградской области06.11.2019 21:52
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам06.11.2019 17:40
В Волгограде на митинг из-за невыполненных обещаний обладминистрации выходят 150 обманутых дольщиков06.11.2019 14:21
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»06.11.2019 11:46
В Волгограде хотят заработать на приватизации подвалов около полумиллиарда рублей06.11.2019 08:40
Нефтяной район Волгоградской области после юбилея залезает в кредиты05.11.2019 17:54
ВТБ Лизинг передал клиентам более 20 тысяч автомобилей05.11.2019 13:37
Банк «Возрождение» снизил ставки и улучшил условия по ипотечным кредитам05.11.2019 11:05
Дело о многомиллионном долге мусорного полигона под Волгоградом вернулось на круги своя05.11.2019 06:56
Реклама