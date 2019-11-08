Экономика

Банк «Открытие» предложил самые низкие ставки по ипотеке за всю историю российского рынка кредитования

Экономика 08.11.2019 16:43 Новости компаний
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08.11.2019 16:43 Новости компаний


Банк «Открытие» объявил о рекордном снижении ставок практически по всем программам ипотечного кредитования (за исключением Военной ипотеки). Теперь получить кредит на покупку жилья на первичном рынке можно по ставке 7,95%. Это абсолютный исторический минимум по ставкам ипотечного кредитования в России на открытом рынке (без учета программ государственного субсидирования и индивидуальных программ застройщиков), сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Минимальная ставка действует в рамках программ «Новостройка» и «Новостройка с эскроу» и доступна для зарплатных клиентов «Открытия», а также при приобретении квартиры у партнера банка или если заявка на кредит подается через digital-канал. Предложение действительно для кредита на сумму от 4 млн рублей при условии заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.
По кредитным программам на покупку готового жилья ставки составляют от 8,25% до 8,9%; по программе на приобретение апартаментов - от 8,8% до 9,1%; по кредитам под залог имеющегося жилья ставки составляют от 9,7% до 10,7%. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты теперь можно по ставке от 8,25%. Условия по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» не изменились: военнослужащие могут получить кредит на приобретение жилья по ставке 8,8% годовых.
Ипотечное кредитование – одно из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие». По итогам третьего квартала количество выданных кредитов на приобретение жилья выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 20 856. Объем выдач увеличился почти в 3 раза, до 53,9 млрд рублей. Это позволило банку подняться сразу на 10 позиций в рейтинге крупнейших ипотечных банков по объему выдач ИА «Русипотека» - с 15-го места  в 2018 году на 5-е в 2019-м.
«Новое предложение «Открытия» не имеет аналогов среди российских банков, наши ставки для открытого рынка (программы без дополнительного субсидирования ставок государством и застройщиками или платежами за сниженные ставки) обновили абсолютный исторический минимум. И мы ожидаем значительный рост спроса на наши программы у ипотечных заемщиков, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – О популярности наших продуктов и успешности работы «Открытия»  говорят ключевые бизнес-показатели: мы растем темпами, значительно опережающими среднерыночные. Я уверен, что эта тенденция сохранится как до конца текущего года, так и в будущем году, т.к. мы намерены и впредь предлагать нашим клиентам наиболее привлекательные условия».
Кроме того, банк увеличил выдачи ипотечных кредитов более чем 3 раза по итогам 9 месяцев 2019 года к аналогичному периоду 2018-го и вошел в пятерку лидеров рынка по этому показателю.

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