Общество

"Большой бизнес идет к вам": В Волгограде сотовую вышку подключали под полицейским прикрытием

Общество 07.11.2019 20:21
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07.11.2019 20:21





Жители дома 10 по ул. Базарова в Краснооктябрьском районе Волгограда не смогли остановить рабочих, которые сегодня подключили вышку сотовой связи к электричеству. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, они опешили, когда увидели, что около подъезда их дома высадился десант рабочих, которые стали прокладывать электрический кабель. Люди вышли на улицу, чтобы разобраться, на каком основании они проводят работы. «Нам показали неподписанный договор с электросетями. При этом главный над рабочими возмущался, что из-за нас он потерял полмиллиона, а вышка, по его словам, здесь все равно будет. Он кричал, что никто не выступает против вышек, кроме нас. Еще говорил, что это большой бизнес и куда мы лезем. Мужчина обвинял одну из наших жительниц в какой-то неуплате налогов и почти угрожал нам», - рассказали люди. 

«Рабочие сами вызвали нашего участкового, который сказал, что у них есть разрешение, а у него -  указание не мешать проведению работ и посоветовал нам обратиться в суд», - продолжили жители. Потом подвезли и документ - положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области и подписанное главным санитарным врачом Ольгой Зубаревой. Ольга Зубарева сочла требования, установленные в проектной документации, соответствующими государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Заключение было выдано московской компании "АРД Сатком Сервис" на проект расчета санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки при размещении передающего радиотехнического объекта - строительство базовой станции сотовой радиотелефонной связи ПАО "МТС".
По словам горожан, они все-таки надеялись, что органы власти и контролирующие ведомства обстоятельно изучат правомерность установки и главное, безопасность вышки сотовой связи для проживающих в нескольких метрах от сооружения людей. «Мы написали запрос в управление Роспотребнадзора, но там ответили, что компания, которая занимается установкой вышек, за санитарно-эпидемиологическим  заключением к ним не обращалась. И вот теперь мы видим, что такое заключение уже есть. О своем положительном решении в ведомстве нас не проинформировали», - негодуют люди. 
Напомним, ранее в администрации Волгограда поясняли, что разрешение на размещение вышки на участке рядом с домом было выдано в мае этого года ООО «ОРКОНТ» сроком на 3 года. Положительные заключения были получены в  структурных подразделениях мэрии.  
Причем одним из условий размещения опоры связи являлось установление санитарно-защитной зоны от радиопередающего объекта в соответствии с СанПиН. По мнению чиновников, это условие было выполнено, а потому оснований для отказа фирме в администрации города не увидели. 
Однако еще одного обязательного документа – санитарно-эпидемиологического заключения, без которого ООО «ОРКОНТ» не может установить оборудование на вышке, на момент ответа департамента на запрос жителей, у компании не было. Как и проектной документации по строительству радиотехнического объекта.


В компании пояснили, что получением заключения управления Роспотребнаднадзора по Волгоградской области занимаются в ПАО «МТС», которое является владельцем передающих радиотехнических средств, планируемых к размещению на данном объекте. При обращении в ведомство сотового оператора, пояснили в департаменте муниципального имущества, после проведения монтажа передающего радиотехнического оборудования специалисты Роспотребнадзора должны провести исследования по изучению интенсивности электромагнитных волн. И определить – будет ли соответствовать электромагнитная обстановка санитарно-эпидемиологическим нормам. Пока с установкой вышек в Волгограде проблем нет. Волгоградцы не сомневаются, что в управлении Роспотребнадзора владельцы вышек получат и другое положительное заключение - об отсутствии вредного влияния электромагнитных волн на здоровье проживающих здесь граждан. 
Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о массовой установке вышек сотовой связи в разных районах Волгограда. Около дома №10 по ул. Базарова такое сооружение появилось в нескольких метрах от подъезда. 

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