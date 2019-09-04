





Мировое соглашение со «смертельным» подтекстом предложила подписать администрация Волгограда жителям дома №11 на улице Тукая. Бесконечная и бесчеловечная история, за которой ИА «Высота 102» следит уже несколько лет, казалось бы, должна была наконец-то завершиться в пользу ни в чем не повинных людей, но сейчас снова все зашло в тупик. Поле того, как Волгоградский областной суд по иску администрации Дзержинского района Волгограда принял решение о выселении законно прописанных людей, в том числе детей и пенсионеров, и сносе дома № 11 по улице Тукая за счет собственников квартир, чиновники, в лице главы района Сергея Тация, заверили, что на самом деле они ничего подобного не хотели и готовы оперативно заключить с жителями мировое соглашение. «Оперативность» вылилась в несколько месяцев ожидания. И вот юристы администрации Волгограда выдали текст мирового соглашения, согласно которому, угроза сноса жилого дома № 11 по улице Тукая остается. «В случае изъятия земельного участка с кадастровым № 34:34:030098:233, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Тукая, д. 11 для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным и гражданским законодательством, ответчики осуществляют за свой счет снос самовольно возведённого объекта недвижимого имущества и отказываются от права собственности на объект недвижимого имущества посредством подачи заявления о таком отказе в орган регистрации прав. Возмещение в связи с изъятием земельного участка с кадастровым № 34:34:030098:233 и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества по адресу: Волгоград, ул. Тукая, д. 11 для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным и гражданским законодательством ответчикам не производится», - говорится в тексте мирового соглашения. Кроме того, на жителей дома возложили обязанность согласовать с ПАО «МРСК Юга» законность нахождения дома № 11 по улице Тукая в охранной зоне ЛЭП. «Примирительная комиссия в администрации Волгограда приняла такой текст мирового соглашения, который оставляет нас бесправными людьми, а наш дом незаконной постройкой», - говорят шокированные жители, которые все еще верят в добрые намерения мэрии.

«Мы обращались за согласованием в ПАО «МРСК Юга». Нам отказали, так как такое согласование возможно только для вновь строящихся объектов, а мы свои квартиры купили в уже построенном доме, и более того, зарегистрировали права в государственном органе», - жители недоумевают, как вообще, при таком раскладе, чиновниками ранее были подписаны все документы о проверках и дом был введен в эксплуатацию. «5 лет мы ходим по судам и больницам. Возникают только вопросы - где было взаимодействие муниципальных и федеральных органов, когда мы оформляли покупку квартир в регпалате. В нашем доме живут пожилые люди, у которых от всей этой ситуации начались проблемы со здоровьем. Здесь проживают семьи с несовершеннолетними детьми, жилье единственное, им просто некуда будет идти», - жители дома признаются, что сейчас просто не знают, что им делать. Со слов людей, на недавней встрече с заместителем главы Волгограда Владимиром Сидоренко, им было сказано, что никакого другого варианта мирового соглашения никто подписывать не собирается и рано или поздно, жилой дом все равно снесут. ИА «Высота 102» отправило запрос в администрацию Волгограда с просьбой о комментарии от Владимира Сидоренко. Ответ ожидается.





Напомним, судебная история, связанная с ситуацией вокруг дома на улице Тукая, началась в 2014 году. По иску администрации Дзержинского района суд принял решение о сносе объекта капитального строительства, причем без привлечения к процессу собственников квартир. Людям о предстоящем процессе не сообщили, и только в августе 2017 года они получили уведомления о запрете совершать какие-либо регистрационные действия в отношении квартир. Затем жителям было отказано в восстановлении сроков для обжалования решения суда 2014 года.

Еще в 2013 году, по сведениям Росреестра, на дом №11 по улице Тукая, которым владел Иван Евдокимов, было наложено обременение. То есть с этим имуществом было запрещено совершать какие-либо сделки. Запрет на операции с домом был наложен Дзержинским районным судом Волгограда, когда администрация района вышла в суд с иском о признании постройки незаконной. На тот момент никаких собственников в доме, как следует из документа, не значилось. Однако, когда осенью 2014 года Дзержинский районный суд вынес решение о сносе незаконной постройки, квартиры в доме были уже проданы, многие вторично. То есть, по сути, суд выносил решение о сносе дома, не подозревая, что там уже живут люди.

Каким образом собственнику удалось сначала построить многоквартирный дом на глазах у чиновников районной администрации, а затем реализовать квартиры покупателям в период действия обременения, и главное, почему государственный орган - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области зарегистрировал права собственности, на эти вопросы так и нет ответа. В Росреестре уверяют , что при регистрации прав собственности и последующих переходов прав на квартиры в доме №11 по улице Тукая в Дзержинском районе Волгограда не было допущено каких-либо нарушений законодательства.

ИА «Высота 102» и другие СМИ, в том числе федеральные, рассказывали о вопиющей ситуации, в которой оказались ни в чем не повинные люди, купившие квартиры в доме на улице Тукая в Дзержинском районе Волгограда. После того, как скандальная история получила огласку, мэрия Волгограда выразила готовность помочь людям, но результата нет до сих пор.



