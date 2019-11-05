



Арбитражный суд Поволжского округа отменил решение о приостановке производства по делу о многомиллионном долге ООО «Комус» по налогам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение кассационной инстанции, дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде Волгоградской области.

Напомним, ООО «Комус» требует признать недействительным решение Межрайонной ИФНС России № 8 о привлечение к ответственности за совершение налогового нарушения в части начисления недоимки в сумме более 39 миллионов рублей и штрафа в размере более 17 миллионов рублей. Налоговые органы в марте 2018 года выявили неуплату обществом НДС за 4 квартал 2014 года, 1-4 кварталы 2015 и 2016 года, налога на прибыль организаций за 2014, 2015 и 2016 годы. Это произошло, как указано в деле, в результате использования руководителем общества, применяющего специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения, схемы ухода от общей системы налогообложения путем «дробления бизнеса» с использованием подконтрольных организаций.

В ходе судебного разбирательства представителем налогового органа было заявлено ходатайство о приостановлении арбитражного производства до тех пор, пока не вступит в силу решение суда по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в отношении бывшего директора ООО «Комус» Юрия Спицына. В настоящее время оно рассматривается в Светлоярском районном суде.

ООО «Комус» обжаловал решение о приостановлении производства по настоящему делу в апелляционной инстанции, но его оставили в силе. Тогда общество обратилось в кассационную инстанцию в Казани.

На этот раз жалоба была удовлетворена. Арбитражный суд Поволжского округа посчитал, что рассмотрение судом общей юрисдикции уголовного дела не препятствует рассмотрению арбитражным судом заявления о признании недействительным решения налогового органа.

«По уголовному делу руководителю ООО «Комус» Спицыну Ю.А. вменяется неуплата сумм налогов (пени, штрафа), размер которых оспаривается в рамках настоящего дела. Учитывая изложенное, законность и обоснованность принятого налоговым органом решения может быть проверена арбитражным судом вне зависимости от результата разрешения уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя налогоплательщика», - говорится в постановлении суда кассационной инстанции.

Отметим, что на полигон «Комус», расположенный в Светлоярском районе, свозятся все отходы с Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Параллельно в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве ООО «Комус» по иску налоговых органов. Но оно приостановлено до разрешения основного денежного спора с налоговой.



