Экономика 20.04.2019 13:38
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20.04.2019 13:38
Производство по делу о признании ООО "Комус" банкротом из-за долга по налогам приостановлено до разрешения другого денежного спора с Межрайонной ИФНС России № 8 по Волгоградской области, который также рассматривается в арбитраже. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на определение арбитражного суда Волгоградской области, Межрайонная ИФНС России № 8 обратилась с заявлением в суд о признании общества несостоятельным (банкротом) из-за многомиллионного долга. В документе поясняется, что сумма задолженности, просроченной свыше трех месяцев, по обязательным платежам в федеральный, региональный, местный бюджеты составила почти 38 миллионов рублей без учета штрафных санкций и пени. Общая сумма задолженности ООО "Комус" по налогам и другим обязательным платежам в бюджет составляет 39 045 308 руб. Долг образовался в результате неуплаты НДС за 4 квартал 2014,2015 и 2016 года, налога на прибыль и налога на имущество за период 2014-2016 гг.. В результате камеральной налоговой проверки данные налоги были доначислены, однако ООО "Комус" задолженность не погасил.
Как выяснилось на заседании по делу о банкротстве, ООО "Комус" параллельно судится с налоговой, требуя признать недействительным решение о привлечении к ответственности и доначислении налогов, пеней и штрафов. Арбитражный суд и апелляционная инстанция отказали ООО "Комус" в заявленных требованиях, но кассационная инстанция отменила оба решения и направила дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Волгоградской области.
Отметим, что на полигон "Комус", расположенный в Светлоярском районе, свозятся все отходы с Кировского и Красноармейского районов Волгограда. Бывший директор общества, по сведениям информагентства, подозревается в налоговых махинациях и находится под домашним арестом.
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