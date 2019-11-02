Экономика

В Волгограде пресекли незаконную выдачу кредитов онлайн

Экономика 02.11.2019 18:02
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02.11.2019 18:02


Интернет-страницы двух микрофинансовых организаций «Домашние деньги» и «Деньги без проблем» будут заблокированы по требованию прокуратуры в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Центрального районного суда Волгограда, информация, размещенная на сайтах указанных организаций, признана запрещенной к распространению на территории России.
В суде установлено, что действующие Интернет-страницы микрофинансовых организаций предлагали гражданам получить кредиты онлайн. Незаконную деятельность выявили сотрудники прокуратуры Ленинского района. Установлено, что 30 августа 2018 года Банк России принял решение об исключении сведений об ООО «Домашние деньги» из государственного реестра микрофинансовых организаций в связи с неоднократным нарушением закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». ООО «Деньги без проблем» было исключено еще раньше – 13 января 2014 года. Представители этих организаций в суд не явились. Их деятельность в Интернете признана незаконной.

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