Лаборант АО «КАУСТИК» награждена знаком отличия «Почетный наставник»

Экономика 01.11.2019 10:27
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01.11.2019 10:27
Сотрудница научно-производственного центра волгоградского «КАУСТИКа» Елена Манжикова - в числе первых обладателей регионального знака отличия «Почетный наставник».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, торжественная церемония награждения состоялась в эти дни в рамках Первого областного форума «Наставник – 2019». Десять награжденных волгоградцев, среди которых и Елена Манжикова, впервые стали обладателями регионального знака отличия «Почетный наставник».
Награду лучшим наставникам вручила председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова, отметившая, что институт наставничества является одной из лучших практик прошлых лет, которые необходимо и далее развивать.
Елена Манжикова пришла на «КАУСТИК» в 1986 году и неоднократно становилась призером региональных и корпоративных конкурсов профессионального мастерства. Уже несколько лет подряд она входит в пятерку лучших наставников «КАУСТИКа». А в 2017 году Елена получила диплом специализированного форума «Наставник» в Симферополе, на котором были отмечены наиболее успешные практики наставничества на предприятиях Южного Федерального округа.
«Уже более десяти лет я работаю с молодыми специалистами, как их наставник, – говорит Елена Манжикова. – Это, прежде всего, ответственность и, конечно, дополнительная нагрузка. Но для меня она приятная, с молодежью очень интересно общаться».
Система наставничества на «КАУСТИКе» возникла с начала его работы. За эти годы сформировался «золотой фонд» наставников, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности и готовностью обучать. На предприятии применяются три вида наставничества – наставничество над вновь принятыми работниками, над резервистами и целевое наставничество. Сегодня более 500 сотрудников различных заводских подразделений промплощадки «КАУСТИКа» задействованы, как наставники. Благодаря помощи старших коллег период адаптации молодых работников проходит в минимальные сроки.
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