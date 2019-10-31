Федеральные новости

«Еще выше»: в правительстве России рассчитали рост платы за коммуналку в Волгоградской области в 2020 году

Федеральные новости 31.10.2019 09:16
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31.10.2019 09:16


Правительство России установило индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2020 год в среднем по стране. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление правительства РФ, в Волгоградской области этот индекс составит 4%. Для сравнения – в Астраханской и Саратовской областях он будет ниже, 3,6%. В Краснодарском крае индекс будет выше, чем в Волгоградской области – 4,1%. Между тем, самый высокий индекс роста стоимости коммунальных услуг установлен  для  Чечни – 6,5%, самый маленький индекс правительство приняло для Ненецкого автономного округа – 2,4%. Для жителей Волгоградской области повышение платы за коммунальные услуги будет больше, чем в Москве (5%), но ниже, чем в Санкт-Петербурге (3,8%).
Напомним, ранее правительство России устанавливало предельные индексы роста стоимости услуг для регионов. Однако на самом деле в некоторых регионах страны услуги на ЖКХ повышались гораздо выше установленной планки. Например, в Волгоградской области на протяжении последних лет они практически всегда были выше предельного индекса.  В частности, в 2015 году рост составил более 15%, в 2016 - 6,6%, в 2017 – почти 10%. Заходить за рамки предельного индекса позволяли обращения депутатов муниципалитетов Волгоградской области к главе региона с просьбой увеличить величину индекса для своих территорий. 

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