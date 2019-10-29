Основные способы сэкономить на КАСКО





каско hyundai , есть несколько возможностей заплатить за страховку меньше. КАСКО — нужный, но дорогостоящий вид страхования. Однако и здесь можно сэкономить. К примеру, приобретая, есть несколько возможностей заплатить за страховку меньше.

Франшиза

Приобретая КАСКО с франшизой, автовладелец берет некоторые риски на себя. При страховом случае, владелец полиса покрывает величину франшизы, а остальное — страховщик. Франшиза актуальна только при повреждении авто, в случае угона ТС ущерб полностью возмещает страховщик.

Цена полиса с франшизой меньше, как минимум, на ее значение. Крупные страховщики в последнее время активно повышают размер франшизы до 90 -100 000 руб., однако наибольшее распространение получила франшиза в 15 000 руб. Выбирая такую страховку, автовладелец может сэкономить до 40% общей цены КАСКО.

Выбор рисков

Уменьшить стоимость КАСКО можно до 50%, если застраховать авто только против угона или полного уничтожения. Под полным уничтожением страховщики понимают повреждения авто, восстановление которых будет стоить больше 75% цены авто на рынке на время оформления договора. Сами страховые компании рекомендуют приобретать данный вид страхования владельцам авто без гарантии, которым больше 4-6 лет.

Безаварийная езда

Уникальные условия КАСКО страховщики предлагают для клиентов с безаварийной историей вождения. Сэкономить можно и при использовании различных технологических решений — их внедряют страховые компании. Например, бесплатно установить на авто спецоборудование, которое будет передавать страховой компании информацию о скорости передвижения, стиле вождения, пробеге и др. На основе этих данных страховщик может вернуть часть стоимости полиcа или предложить скидку до 25-30% на его продление.

Рассрочка

Страховые компании предоставляют возможность помесячной оплаты КАСКО, при которой клиент может отказаться от страхования на любом этапе выплат. Автовладельцу нужно будет каждый месяц вносить платежи, причем их величина ежемесячно снижается на 1%, если у него отсутствуют убытки. В итоге переплата за год составит не более 15%.