Федеральные новости

«Не ответит за «дебилов»: Леонид Слуцкий избежит разборок из-за волгоградского «Ротора»

Федеральные новости 29.10.2019 09:44
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29.10.2019 09:44


Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников заявил, что комитет по этике не сможет применить санкции к главному тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому. Эту информацию распространил Short24.ru, сообщает ИА «Высота 102».
Ранее российский специалист, который объединил свою футбольную академию с «Ротором», назвал управленцев клуба дебилами. В результате Общественный совет при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области обратился в РФС с просьбой разобраться в ситуации.
«Мы изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области, в котором он просит рассмотреть высказывания Леонида Слуцкого в адрес руководства ФК «Ротор». Сейчас Слуцкий — тренер «Витесса» из Нидерландов, не является субъектом российского футбола, поэтому никаких санкций комитет по этике не может к нему применить. При этом мы считаем, что такие эмоциональные и оценочные высказывания вряд ли пойдут на пользу нашему футболу, его репутации, проектам Волгоградской области, в которых заинтересованы и регион, и Слуцкий. РФС готов быть медиатором взаимоотношений инвесторов и регионального руководства, важно объединять усилия для развития этого вида спорта», — передает слова Мельникова корреспондент Sport24 Павел Гуревич.
Напомним, в последние дни «Ротор» стал «героем» публикаций многих федеральных СМИ. Правда, это связано не с результатами команды, а с тем, что происходит вокруг нее. Сначала в центре внимания оказался скандал из-за нелицеприятных высказываний Леонида Слуцкого о руководстве клуба «Ротор», затем – реакция волгоградских спортивных функционеров и олимпийских чемпионов на эти фразы. Накануне заговорили о возможной смене тренерского штаба «Ротора» в связи с возможностью выйти в РПЛ.  
Фото твиттер клуба "Витесс" 

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