Региональный оператор в сфере обращения с ТКО принял участие во Втором межрегиональном форуме «Хартия солидарности в сфере ЖКХ», который проходил на трех тематических площадках:

— обмен опытом по вопросам энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов, практики общественного жилищного контроля, работы общественных «горячих линий» и развития системы добровольчества и наставничества в сфере ЖКХ;

— обмен опытом по вопросам реализации программ жилищного просвещения, подготовки и тиражирования технологий работы института общественных жилищных инспекторов и экспертов;

— развитие межрегиональных форматов сотрудничества в сфере ЖКХ.

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО в Волгоградской области, заместитель генерального директора Петр Пименов обозначил актуальные вопросы в сфере обращения с ТКО: охват вывозом населенных пунктов области, строительство новых объектов, а также территориальной схемы, которая требует актуализации.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании«Управление отходами – Волгоград», вопросы, связанные с новой системой обращения с ТКО поднимались на протяжении всего мероприятия. Представители Калужской и Астраханской области поделились с участниками форума своим опытом работы в этой сфере. Общественники Волгограда задавали вопросы по внедрению раздельного сбора отходов, по состоянию контейнерных площадок.

«Особенно остро стоит проблема с недобросовестными юридическими лицами, отказывающимся заключать договор с региональным оператором, — отметили в компании «Управление отходами–Волгоград», — которые к тому же, переполняют места накоплений ТКО во дворах многоквартирных домов».

Всего же в форуме приняли участие более ста участников. По итогам работы была подписана резолюция, и принято решение о проведении последующих встреч представителей коммунальных компаний Волгограда с потребителями услуг ЖКХ.

Организаторами форума выступили: некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль», Координационный совет регионов Юга России, Региональная общественная организация «Общественная инспекция – народный контроль Волгоградской области», Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Волгоградской области, АНО ДПО «Международная академия профессионального образования».