Федеральные новости 28.10.2019 14:25
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28.10.2019 14:25
В администрации Волгоградской области рассматривают кандидатуру Дмитрия Аленичева на пост главного тренера «Ротора», перед которым стоит задача выхода в РПЛ. Эту информацию распространил сайт matchtv.ru, сообщает ИА «Высота 102». Ранее Аленичев уже выводил в премьер-лигу тульский «Арсенал» и «Енисей». Красноярский клуб он покинул после окончания прошлого сезона, завершившегося вылетом красноярцев из элиты. До конца осеннего этапа назначение 47-летнего специалиста вряд ли состоится: в 2019 году в ФНЛ играть осталось 5 туров. Решение, вероятно, будет принято в перерыве первенства. Напомним, ранее сам Аленичев заявлял, что готов поработать в первом дивизионе, если у клуба есть задачи и возможности.
После 20 туров первенства ФНЛ волгоградцы занимают третье место, на два очка отставая от «Химок» и на шесть — от «Торпедо». Команду возглавляет Игорь Меньщиков. Де-юре главным тренером он является с зимы, де-факто — с сентября, когда было принято решение расстаться с Павлом Могилевском, который осуществлял оперативное управление командой, не имея лицензии Pro.
Напомним, Дмитрий Аленичев – известный футболист, играл в московском «Спартаке», в 2004 году в составе португальского клуба «Порту» выиграл Лигу чемпионов. В России он тренировал ряд клубов. Ранее вокруг волгоградского «Ротора» разразился скандал, связанный с нелицеприятными высказываниями Леонида Слуцкого о руководстве клуба, и негативной реакцией членов общественного совета при комитета физической культуры и спорта Волгоградской области на эти слова.
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