Экономика

«Сады Придонья» объявили Всероссийский конкурс на лучшую концепцию детского сада

Экономика 25.10.2019 17:00
667 0
25.10.2019 17:00


Компания «Сады Придонья» объявила Всероссийский конкурс на самую интересную концепцию детского сада в одноименном поселке. К участию приглашаются все желающие, а именно: архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов и факультетов.
Проект должен отвечать всем необходимым требованиям, предъявляемым к детским садам, и органично вписаться в общий стиль обновляющегося поселка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, если в ходе конкурса удастся найти подходящую концепцию, проект будет реализован, а победитель получит денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей Заполнить анкету и ознакомиться с условиями можно по ссылке: http://www.architime.ru/activity/2019/sadi_pridonia.htm
«Поселок растет и омолаживается, — говорит вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. — Сегодня у нас уже 6 заселенных таунхаусов на две семьи каждый, это не считая многоквартирного дома. В связи с привлечением молодых специалистов, мы создаем все условия, чтобы они комфортно жили в Садах Придонья, растили и воспитывали детей. Одним из насущных вопросов стало строительство современного и креативного детского сада с бассейном, тренажерным залом и всеми удобствами для правильного воспитания и здорового развития наших детей». 
Российский производитель соковой продукции, детского питания и напитков на растительной основе, компания «Сады Придонья» не перестает работать над решением вопросов социального благоустройства поселка Сады Придонья, воплощая в жизнь масштабные проекты.
Только за 2019 год для всех жителей разбит парк Семейного отдыха, венцом которого стал уникальный фонтан «Возрождение», выполненный из португальского розового мрамора; сдан в эксплуатацию многоквартирный дом на 8 квартир-студий и трех двухуровневых квартир; открыт гостинично-ресторанный комплекс Don Appetit; облагорожены территории и постелен газон с автоматическим поливом.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Подобрать спецпредложение для покупки квартиры в новостройке

Доставка по Волгограду-БЕСПЛАТНАЯ! Подробности по т. 955005

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
За неуплату налогов в Волгограде руководителей благотворительного фонда оставили без дома в Сочи
01.10.2019 15:46
25158 8
В Волгоградской области погасили почти половину чудовищного долга по зарплате
25.09.2019 14:50
19614 2
В Волгоградской области прожиточный минимум для пенсионеров в следующем году могут заморозить
02.10.2019 14:25
14656 21
Экономика
25.10.2019 16:34
Экономика 25.10.2019 16:34
400 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.10.2019 13:01
Экономика 25.10.2019 13:01
394 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.10.2019 11:30
Экономика 25.10.2019 11:30
9224 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.10.2019 07:47
Экономика 25.10.2019 07:47
2289 12 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.10.2019 16:36
Экономика 24.10.2019 16:36
1103 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.10.2019 14:10
Экономика 24.10.2019 14:10
552 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.10.2019 13:58
Экономика 24.10.2019 13:58
217 1 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.10.2019 13:38
Экономика 24.10.2019 13:38
20070 44 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.10.2019 12:06
Экономика 24.10.2019 12:06
352 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
24.10.2019 10:12
Экономика 24.10.2019 10:12
562 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.10.2019 16:00
Экономика 23.10.2019 16:00
1195 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.10.2019 14:58
Экономика 23.10.2019 14:58
362 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.10.2019 13:41
Экономика 23.10.2019 13:41
614 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.10.2019 13:38
Экономика 23.10.2019 13:38
5794 34 Обсудить

0
Далее
Экономика
23.10.2019 12:06
Экономика 23.10.2019 12:06
625 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:00
«Сады Придонья» объявили Всероссийский конкурс на лучшую концепцию детского садаСмотреть фотографии
16:55
Памяти погибших сотрудников ФСБ: в Волгограде сразятся чемпионы по кикбоксингуСмотреть фотографии
16:39
День автомобилиста в Волжском начался с акции «Автотрезвость»Смотреть фотографии
16:34
Вкусно и полезно: школьные столовые перейдут на «модное» питаниеСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде пожарных и медиков испытали в нешуточных ученияхСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Вице-губернатор Владимир Попков продолжит «рулить» культурой Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:50
Руины исторического дома культуры в Волгограде не доживут до консервации Смотреть фотографии
15:41
В рабочем поселке под Волгоградом власти «пошли в атаку» на свалкиСмотреть фотографии
15:06
В Светлом Яре благодаря сотрудникам АО «КАУСТИК» появилась аллея самаркандских тополейСмотреть фотографии
14:44
Иностранцев оставили без земли на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
14:34
Под Волгоградом обиженный зарплатой водитель сжег машины работодателяСмотреть фотографии
13:18
В Волгоградской области конфликт из-за детей закончился убийствомСмотреть фотографии
11:57
Автомобиль в залоге угнали от арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Новый расчет платы имущественного налога в Волгограде депутаты приняли без обсужденийСмотреть фотографии
11:15
Что смотреть на каникулах: 7 киноновинок для школьников всех возрастовСмотреть фотографии
10:11
От дипломатии в ЖКХ: спикер гордумы Волгограда сложил свои полномочияСмотреть фотографии
09:34
13 губернаторов возглавят «Единую Россию» в своих регионахСмотреть фотографии
09:34
Бывшего главу района Волгоградской области уволят с «теплого» местаСмотреть фотографии
07:47
Главный застройщик проблемных домов в Волгограде не желает быть «золотой рыбкой»Смотреть фотографии
18:02
Волгоград докатился до кладбищенских войн: проигравший суды похоронный монополист не хочет подвинуться Смотреть фотографии
17:51
В Волгограде командир роты угодил под суд за "большую стирку"Смотреть фотографии
17:29
Губернатор Волгоградской области оставил «в строю» своих замов по промышленности и АПКСмотреть фотографии
17:17
МВД РФ: «Антон 2131» из Волгограда подозревается в хищении персональных данных клиентов банков Смотреть фотографии
16:36
Волгоградский «КАУСТИК» открыл турникеты для выпускников профильных учебных заведенийСмотреть фотографии
16:24
В Волгограде облздрав заставили выдать лекарства инвалиду-сердечникуСмотреть фотографии
15:19
Жуткое ДТП под Волгоградом : лоб в лоб столкнулись две легковушкиСмотреть фотографии
15:05
Вода от дождевых паводков идет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:53
Автоцентр в Волгограде уличили в хитростях с рекламой кредитовСмотреть фотографии
14:09
Долги по зарплате в Волгоградской области "испугались" министра трудаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде дам-лжериэлторов осудили за мошенничество на 39 миллионовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 