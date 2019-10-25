



Компания «Сады Придонья» объявила Всероссийский конкурс на самую интересную концепцию детского сада в одноименном поселке. К участию приглашаются все желающие, а именно: архитекторы, дизайнеры, студенты профильных вузов и факультетов.

http://www.architime.ru/activity/2019/sadi_pridonia.htm Проект должен отвечать всем необходимым требованиям, предъявляемым к детским садам, и органично вписаться в общий стиль обновляющегося поселка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, если в ходе конкурса удастся найти подходящую концепцию, проект будет реализован, а победитель получит денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей Заполнить анкету и ознакомиться с условиями можно по ссылке:

«Поселок растет и омолаживается, — говорит вице-президент по производству компании «Сады Придонья» Иван Самохин. — Сегодня у нас уже 6 заселенных таунхаусов на две семьи каждый, это не считая многоквартирного дома. В связи с привлечением молодых специалистов, мы создаем все условия, чтобы они комфортно жили в Садах Придонья, растили и воспитывали детей. Одним из насущных вопросов стало строительство современного и креативного детского сада с бассейном, тренажерным залом и всеми удобствами для правильного воспитания и здорового развития наших детей».

Российский производитель соковой продукции, детского питания и напитков на растительной основе, компания «Сады Придонья» не перестает работать над решением вопросов социального благоустройства поселка Сады Придонья, воплощая в жизнь масштабные проекты.

Только за 2019 год для всех жителей разбит парк Семейного отдыха, венцом которого стал уникальный фонтан «Возрождение», выполненный из португальского розового мрамора; сдан в эксплуатацию многоквартирный дом на 8 квартир-студий и трех двухуровневых квартир; открыт гостинично-ресторанный комплекс Don Appetit; облагорожены территории и постелен газон с автоматическим поливом.



