В Волгоградской области занявший 150 тысяч «работодатель» оказался мошенником

Расследования 23.10.2019 12:08
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23.10.2019 12:08
Полицейские установили и задержали подозреваемого в мошенничестве, который в занял у водителя грузовика 150 тысяч рублей и исчез. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением в полицию Городищенского района в начале октября обратился обманутый водитель. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный мужчина и предложил работу по перевозке овощей с сельскохозяйственного поля в Москву. При этом "работодатель" попросил занять ему 150 тысяч рублей, чтобы рассчитаться с фермером. Деньги он обещал вернуть после того, как реализует овощи в столице. Водитель большегруза при встрече передал незнакомцу деньги, после чего больше его не увидел.
По подозрению в мошенничестве задержан 47-летний местный житель. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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