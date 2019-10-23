В Волгоградской области занявший 150 тысяч «работодатель» оказался мошенником





Полицейские установили и задержали подозреваемого в мошенничестве, который в занял у водителя грузовика 150 тысяч рублей и исчез. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением в полицию Городищенского района в начале октября обратился обманутый водитель. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный мужчина и предложил работу по перевозке овощей с сельскохозяйственного поля в Москву. При этом "работодатель" попросил занять ему 150 тысяч рублей, чтобы рассчитаться с фермером. Деньги он обещал вернуть после того, как реализует овощи в столице. Водитель большегруза при встрече передал незнакомцу деньги, после чего больше его не увидел.

По подозрению в мошенничестве задержан 47-летний местный житель. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



