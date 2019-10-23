Происшествия

В Волгоградской области на взятке полицейскому попался заботливый отец

Происшествия 23.10.2019 11:18
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23.10.2019 11:18


Спасти свою дочь от уголовного преследования за кражи намеревался житель Жирновского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в полицейском участке гражданин был задержан при передаче взятки офицеру ОМВД. По данным информагентства, размер незаконного вознаграждения за участие в судьбе девушки составил 20 тысяч рублей. Ситуацию контролировали сотрудники ОЭБ и ПК.

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