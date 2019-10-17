Расследования

В Волгограде подотчетные деньги солидной фирмы ищут на счетах бывшего гендиректора

Расследования 17.10.2019 10:30
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17.10.2019 10:30


Уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в крупном размере может быть возбуждено в отношении бывшего генерального директора  фирмы, которая занимается геодезической деятельностью. С заявлением в полицию обратилась руководитель ООО «Геострой-Юг». Как стало известно  ИА «Высота 102», в правоохранительных органах Волгоградской области располагают данными о том, что экс-гендиректор компании с юридическим адресом в Среднеахтубинском районе, используя служебное положение, мог частями перечислить на свой личный банковский счет подотчетные деньги предприятия - всего более 900 тысяч рублей. На сегодняшний день по открывшимся фактам проводится процессуальная проверка.

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