В Волгограде подотчетные деньги солидной фирмы ищут на счетах бывшего гендиректора

Расследования 17.10.2019 10:30
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17.10.2019 10:30
Уголовное дело по факту присвоения чужого имущества в крупном размере может быть возбуждено в отношении бывшего генерального директора фирмы, которая занимается геодезической деятельностью. С заявлением в полицию обратилась руководитель ООО «Геострой-Юг». Как стало известно ИА «Высота 102», в правоохранительных органах Волгоградской области располагают данными о том, что экс-гендиректор компании с юридическим адресом в Среднеахтубинском районе, используя служебное положение, мог частями перечислить на свой личный банковский счет подотчетные деньги предприятия - всего более 900 тысяч рублей. На сегодняшний день по открывшимся фактам проводится процессуальная проверка.
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