«ПАО «Волгоградэнергосбыт»: как не забыть о передаче показаний

Экономика 17.10.2019 11:13
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17.10.2019 11:13
ПАО «Волгоградэнергосбыт» рекомендует передать показания индивидуальных приборов учета с 15 по 25 число месяца. Своевременная и безошибочная передача показаний гарантирует точный расчет оплаты в соответствии с данными приборов учета.
Чтобы не забыть передать показания, потребители компании могут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте energosale34.ru и настроить напоминания, которые автоматически будут направляться на электронную почту. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, теперь и пользователи мобильного приложения ПАО «Волгоградэнергосбыт» не останутся в стороне — они получат соответствующие пуш-уведомления на свой гаджет.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминает, что передать показания абоненты могут целым рядом способов: в частности, с помощью речевого помощника (речевого меню — по телефону (8442) 68-43-88), с помощью электронной почты, СМС, в «Личном кабинета» на сайте компании www.energosale34.ru., либо на его Главной странице – без регистрации, по номеру лицевого счета. Также показания принимаются в офисах обслуживания ПАО «Волгоградэнергосбыт» (указаны на оборотной стороне квитанции), при оплате потребленной электроэнергии через терминал по приему наличных средств, в котором имеется интерфейс заполнения и передачи показаний приборов учет и операторами контакт-центра компании.
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