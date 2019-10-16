Жители Краснодарского края и ХМАО пострадали в ДТП под Волгоградом

Происшествия 16.10.2019 10:14
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16.10.2019 10:14
Четыре человека пострадали в Дубовском районе Волгоградской области в результате столкновения двух автомобилей из Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла ночью на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград". Водитель автомобиля "Ford Transit" из Краснодарского края, следовавший в сторону Волгограда, выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с "Audi A4" из ХМАО. В результате ДТП пострадали оба водителя и двое пассажиров "Audi". Медицинская помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались.
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