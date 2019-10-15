Политика 15.10.2019 10:33
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15.10.2019 10:33
Завтра депутатам Волгоградской облдумы весь день предстоит находиться на трудовом месте. У парламентариев 16 октября плотный рабочий график – сначала собрание президиума регионального политсовета, затем череда заседаний комитетов, сообщает ИА «Высота 102». На повестке дня – рассмотрение кандидатур на ключевые посты в администрации Волгоградской области.
Схема обсуждения кадровых вопросов за последние несколько лет устоялась: губернатор вносит ряд фамилий соискателей вакансий, которые обсуждают и одобряют народные избранники. Как правило, законодатели единогласно поддерживают предложенные персоналии. Ни одного случая, когда «слуги народа» отклонили бы того или иного кандидата, пока не зафиксировано. При этом традиционно депутатов убедительно просят подойти к этому процессу сознательно и с пониманием того, что они несут солидарную ответственность за будущих назначенцев.
Так, по сведениям информагентства, депутатам предстоит обсудить претендента на должности председателя комитета образования, науки и молодежной политики. Здесь сюрпризов ждать не стоит – на прежнем месте останется Лариса Савина. Также речь пойдет о руководителях комитетов здравоохранения, труда и занятости населения, по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, экономической политики и развития региона.
За последние пару недель губернатор утвердил в качестве своих заместителей пять человек, двое из которых новички (Валерий Бахин и Анна Писемская). Александр Дорждеев, Зина Мержоева и Евгений Харичкин сохранили свои посты. Вакантными остаются еще шесть должностей вице-губернаторов. В подвешенном состоянии пребывают трое высокопоставленных чиновников - Владимир Попков, Роман Беков и Василий Иванов. Они по-прежнему исполняют свои обязанности, но их полномочия пока не пролонгированы.
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