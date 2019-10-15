Под Волгоградом у "дачника" изъяли оружие и наркотики











Сотрудники полиции и УФСБ задержали 25-летнего жителя рабочего поселка Светлый Яр, который выращивал на своем садовом участке марихуану в промышленном масштабе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на даче подозреваемый оборудовал теплицы, где культивировал растительный наркотик с целью продажи.





В общей сложности у него было изъято свыше 600 граммов запрещенного вещества. В ходе осмотра домовладения у светлоярца также изъяли несколько единиц холодного и огнестрельного оружия, хранящегося незаконно. Согласно исследований, проведенных специалистами Экспертно-криминалистического Центра Главка МВД, изъятыми являются кастет, относящийся к холодному оружию дробящего действия, два кустарно изготовленных пистолета, пригодных для производства выстрелов способом дульного заряжания, а также переделенный под стрельбу боевыми патронами газовый пистолет ИЖ. Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован.



