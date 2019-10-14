УФАС требует убрать с улиц Волгограда незаконные билборды





Волгоградское УФАС выявило в городе 35 рекламных конструкций, которые установлены в отсутствие заключенных договоров и разрешений на установку и эксплуатацию. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе антимонопольного органа, в адрес администрации Волгограда направлено предупреждение о демонтаже указанных рекламных конструкций, установленных ООО "Дрим Медиа Сервис", ООО "Блеск" и ООО "ДРИМ 34".

Аналогичное предупреждение, напомнили в УФАС, было направлено в мэрию в июле текущего года. Тогда волгоградские антимонопольщики указали на бездействие по не демонтажу 27 рекламных конструкций несоответствующего типа, вида, размера, установленных вышеперечисленными организациями. Администрация представила информацию об исполнении предупреждения.

"К сожалению, администрация никаких мер по разрешению сложившейся ситуации не предпринимает пока не вмешается антимонопольный орган. В итоге попустительство администрации позволяет ООО "Дрим Медиа Сервис", ООО "Блеск", ООО "ДРИМ 34" установить и эксплуатировать рекламные конструкции безо всяких законных на то оснований и, как следствие, необоснованно получать прибыль", - прокомментировал ситуацию руководитель УФАС Роман Лучников.



