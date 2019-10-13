Спорт

Отец Хабиба Нурмагомедова заявлен почетным гостем международного турнира в Волгограде

Спорт 13.10.2019 13:33
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13.10.2019 13:33


4-й международный турнир по ММА и К-1 «BATTLE IV: ВОЛГОГРАДСКАЯ БИТВА» состоится 25 октября в манеже ВГАФК. Как сообщили ИА «Высота 102» организаторы,  в поединках примут участие бойцы из Волгограда , а также спортсмены и Астрахани, Саратова, Тольятти, США, Турции, Ирана, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Армении и Таджикистана. В качестве почётного гостя на турнире будет присутствовать Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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