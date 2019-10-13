Общество

"В гробу бы перевернулся": безысходность на улице имени выдающегося конструктора в Волгограде

Общество 13.10.2019 14:35
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13.10.2019 14:35


Вот такой вид имеет путь к детскому саду №128 по улице генерала Глушко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Родители детей, приславшие фото в редакцию ИА "Высота 102", который год живут надеждой, что власти обратят внимание на жуткое бездорожье, чтобы без опаски за собственную жизнь и жизнь детей можно было передвигаться по этому участку. 
"К детсаду ни подъехать, ни уехать, машины уже скоро снесут кустарники, объезжая эти гигантские лужи. А чтобы подойти, надо огибать целый крюк вместе с ребенком, - рассказывают родители. - После прошедших дождей эта улица, которая считается одной из самых коротких в Волгограде, превращается в водоем. С ужасом ждем морозов. Зимой здесь ледяные глыбы, по которым вообще невозможно ни идти, ни ехать. Неужели нельзя если уж не асфальтировать, хотя бы трактором выровнять дорогу или щебнем засыпать?", - возмущаются волгоградцы. 
По их словам, улица Валентина Глушко очень оживленная. Кроме детсада, здесь огромный жилой квартал, организации и предприятия. "Неужели никто из чиновников не знает о том, в каком состоянии уже много лет пребывает улица, носящая имя выдающегося человека? Наверняка конструктор космической техники генерал Глушко, ракеты которого выводили на орбиту спутники Земли, Гагарина и других космонавтов, межпланетные станции к Луне и планетам Солнечной системы, - в гробу бы перевернулся от стыда. Так память о великих людях не хранят", - заключили горожане. 







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