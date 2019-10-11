Экономика 11.10.2019 13:48
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11.10.2019 13:48
ВТБ установил АО «Донаэродорстрой» кредитно-документарный лимит на сумму 10 млрд руб. сроком на 1 год. Генеральный подрядчик уже получил гарантию в размере 1,8 млрд руб. для обеспечения государственного контракта по строительству и реконструкции участков автомобильной дороги Р-22 «Каспий» и автомобильной дороги М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Известно, что новый участок трассы пройдет в обход Волгограда, благодаря чему уменьшится поток транзитного транспорта в черте города, снизится нагрузка на городскую транспортную сеть и улучшится экологическая обстановка. Проект строительства и реконструкции федеральных магистралей предусматривает увеличение пропускной способности дорог и повышение уровня безопасности для участников движения.
Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко: «В рамках новой стратегии ВТБ нацелен на максимальную клиентоориентированность и поддержку ключевых направлений социально-экономического развития регионов. Мы отбираем наиболее перспективные проекты по всей территории России. В число приоритетов входит строительство и модернизация дорожной инфраструктуры, и банк оказывает всестороннюю поддержку дорожникам, предлагая реальному бизнесу оптимальные финансовые решения. Уверен, сотрудничество с АО «Донаэродорстрой» принесет большую пользу волгоградцам и будет только расширяться».
«Развитая транспортная инфраструктура — залог успешного экономического роста государства. И «Донаэродорстрой» всегда стремился соответствовать задачам, стоящим перед российскими регионами и страной. Этого удается достичь, в том числе благодаря квалифицированной финансовой поддержке банка ВТБ. Результат от реализации данного проекта уже в скором времени смогут оценить как автомобилисты, так и пассажиры», — отметил Сергей Зубанов, генеральный директор АО «Донаэродорстрой».
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