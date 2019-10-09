Общество

В Волгограде жители Советского района устали почти год «целовать замок» на закрытом жд-переезде

Общество 09.10.2019 16:46
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09.10.2019 16:46






Закрытый почти год назад железнодорожный переезд в микрорайоне Тулака до сих пор не дает покоя местным жителям. Как рассказали ИА «Высота 102» обитатели Нижней Ельшанки, каждый день на протяжении 10 месяцев они терпят серьезные неудобства из-за якобы проводимого ремонта на транспортном объекте. 


Автолюбителям приходится делать большой крюк вокруг переезда, кареты «Скорой помощи», пожарные машины теряют драгоценные минуты, когда мчатся спасать жизни людей. Съемочная группа информагентства побывала сегодня на месте событий – а точнее там, где никаких событий не происходит. Признаков проведения ремонтных работ журналисты не зафиксировали.



Открыть движение через жд-пути горожанам обещали буквально спустя месяц после закрытия, но потом сроки неоднократно продлевались. В редакцию информагентства поступило очередное обращение от жителя микрорайона Тулака, который попросил журналистов напомнить железнодорожникам о том, какую «головную боль» они причинили людям. ИА «Высота 102» 3 октября направило редакционный запрос в пресс-службу Приволжской железной дороги, ответ на который пока не поступил. Комментарий компании обязательно будет опубликован на сайте «Высоты 102». А вот волгоградцы с удовольствием комментируют ситуацию – им есть, что сказать, иным словом, накипело.


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