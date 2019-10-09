Волгоградская область покажет себя на "Золотой осени" в Москве

Экономика 09.10.2019 11:08
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09.10.2019 11:08
Главные успехи аграрной отрасти продемонстрирует Волгоградская область на всероссийской выставке "Золотая осень", которая открывается сегодня на ВДНХ в Москве, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на администрацию региона. По информации пресс-службы, делегацию Волгоградской области на "Золотой осени" возглавляет глава региона Андрей Бочаров. Центральная тема волгоградской экспозиции - губернаторский проект по строительству уникального комплекса гидротехнических сооружений для обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Сообщается, что отдельный стенд посвящен достижениям волгоградского АПК, а также масштабным проектам региона, которые еще предстоит реализовать в рамках обеспечения продовольственной безопасности. Особый акцент сделан на высококачественных местных брендах, чья продукция соответствует современным требованиями и популярна не только в России, но и за ее пределами. Всего свою продукцию на выставке представят свыше 20 предприятий АПК из Волгоградской области.
Справка: Всероссийская выставка "Золотая осень" организована Министерством сельского хозяйства РФ. В ее работе примут участие порядка полутора тысяч компаний из 50 регионов России и 17 иностранных государств, среди которых Беларусь, Китай, Япония, Нидерланды, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Польша, Украина, Франция, Чехия, Швейцария, Сербия.
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