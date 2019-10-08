Экономика

Банк «Открытие» объявляет о беспрецедентном снижении ставок по ипотеке

Экономика 08.10.2019 16:07 Новости компаний
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08.10.2019 16:07 Новости компаний


Банк «Открытие» значительно улучшил условия ипотечного кредитования. Снижение ставок по всей линейке продуктов составило до 0,8 ПП в зависимости от программы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Теперь получить кредит на приобретение квартиры на первичном рынке можно по ставке от 8,35%.
Минимальная ставка действует по программе «Новостройка» для зарплатных клиентов банка, а также при приобретении квартиры у партнеров банка или при подаче заявки через digital-канал при сумме кредита от 4 млн руб. и заключении кредитного договора в течение 30 дней с момента подачи заявки.
По программе «Квартира» ставки составляют от 8,75% до 9,2%; по военной ипотеке – 8,8%; по программе «Апартаменты» - от 9,2% до 9,6%, по программе «Свободные метры» и «Ипотека плюс» ставки составляют 10,2% и 11,2% соответственно. Рефинансировать ранее оформленные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,75%.
Новые ставки ипотечного кредитования будут действовать для клиентов, подавших в банк заявку до конца ноября 2019 года. 
«На сегодняшний день наши ставки по ипотеке одни из наиболее привлекательных среди крупных банков, — говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». — Мы стремимся радовать наших клиентов и партнеров интересными предложениями. Данный подход позволил нам существенно улучшить свои позиции на ипотечном рынке в 2019 году».

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