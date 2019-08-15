Экономика

Клиенты банка «Открытие» стали больше инвестировать в продукты с купонами

Экономика 15.08.2019 14:59 Новости компаний
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15.08.2019 14:59 Новости компаний


Растет интерес клиентов банка «Открытие» к программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с регулярными купонами. С июля по август их доля среди всех проданных продуктов ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» достигла 72,5%, тогда как с апреля по июнь составляла только 41%, а в первые 3 месяца 2019 года не превышала 23%. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Купонные продукты ИСЖ позволяют клиентам регулярно (ежегодно и даже ежеквартально) видеть работу инвестиционной стратегии и получать выплаты доходности. Всего с января по август 2019 года клиенты банка «Открытие» приобрели более 3 тыс. купонных полисов ИСЖ «Росгосстрах Жизнь», а объем вложенных активов составил почти 2 млрд рублей.
Купонная стратегия - лидер как по объему инвестированных активов, так и по количеству клиентов — «Лидеры сектора» (764 млн рублей и 1608 новых клиентов). В основе инвестиционной идеи лежит корзина акций компаний лидеров таких секторов как добыча полезных ископаемых, транспорт, телекоммуникации, производство автомобилей, включая Nokia, Glaxosmithkline и др. Купон по ней начисляется клиенту, если все акции в корзине через год оказываются выше определенного в полисе барьера. При этом барьер снижается в течение действия полиса, увеличивая вероятность выплаты.
Популярностью пользуется также стратегия «Квартальный купон»: она стартовала только в июне, но уже привлекла более полтысячи клиентов розничного сегмента банка «Открытие». Эта стратегия основана на акциях компаний, специализирующихся на авиаперевозках (Airbus, Singapore Airlines) и производстве товаров потребления (Nestle, Walmart). Доход по ней может выплачиваться ежеквартально, и, если купон будет выплачиваться каждый квартал, максимальный размер потенциальной доходности по полису составит 13,6% годовых в рублях и 5,0% в долларах США.
«Купонные стратегии ИСЖ на рынке можно назвать новым витком эволюции продукта. Возможность получения регулярных выплат сближает ИСЖ с облигациями — понятным и стабильным для многих россиян инвестиционным инструментом, — комментирует Дмитрий Нуриахметов, руководитель инвестиционного управления СК «Росгосстрах Жизнь».
«ИСЖ с купонами пользуются особым спросом в розничном сегменте банка, у клиентов, которые раньше не пробовали никакие финансовые инструменты, кроме депозита, и еще не знакомы с международным фондовым рынком.  Во-первых, продукт понятен на интуитивном уровне - доход рассчитывается по простым параметрам, например, если котировки акций в корзине не падают по итогам года ниже определенной цены. Во-вторых, привлекает возможность регулярных выплат в продукте», — комментирует Мария Саенко, начальник управления страховых продуктов Банка «ФК Открытие».
Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие».
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