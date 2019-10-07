Происшествия 07.10.2019 17:18
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07.10.2019 17:18
Маленькая испуганная собака обнаружена в покореженной машине у Хохлатской балки в Советском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, автомобиль без водителя с брошенным животным на переднем сиденье был найден в кювете в районе переезда от поселка Горная поляна в сторону Волгограда. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области никакой информации о произошедшем ДТП в полицию не поступало.
Фото Вячеслава Глотова
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